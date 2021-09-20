Почти 683 тысячи человек проголосовали в Алтайском крае

По данным на 18:00 19 сентября, в Алтайском крае проголосовали почти 683 тысячи избирателей, что составляет 38,28% от общего числа. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Активнее всего голосовали жители Родинского района – участие в голосовании приняли 65,2% избирателей. Также в числе лидеров ЗАТО Сибирский – 63,5%, Завьяловский район – 60,3%.

Больше половины избирателей пришли на участки в Суетском районе – 59,1%, Алейском – 56,3%, Тюменцевском – 56%, Кытмановском – 53,6%, Немецком национальном – 52,7%, Целинном – 52,5%, Краснощёковском – 52,1%, Панкрушихинском – 52%, Ельцовском – 50,6%, Новичихинском – 50,1%.

В городах средняя явка составила 33%.