В 2021 году на рынке туризма произошли серьёзные изменения: закрылись популярные в 2020-м страны, открылись новые направления, появились запросы на "вакцинотуризм". Все эти перемены "отпечатались" и на новогоднем отдыхе жителей Алтайского края и Барнаула. Как отмечают представители турфирм, они видят отложенный спрос: семьи, которые год-два отказывались от поездок, в этом году решились на путешествия. И первые бронирования на декабрьские, январские путёвки начали поступать уже в сентябре-октябре. Amic.ru поговорил с турагентствами и узнал, какие заграничные и российские направления выбирают жители региона и сколько стоят праздничные туры.

Заграница, встречай

Египет

Август 2021 года "всколыхнул" туристический рынок России: для жителей нашей страны наконец-то открылся Египет. Этот курорт был очень популярен до пандемии, поэтому россияне, соскучившиеся по пирамидам и морю, поспешили бронировать туры.

"В Египте популярны курорты Шарм-Эш-Шейх и Хургада, здесь большие экскурсионные возможности и уникальный подводный мир", – отмечает руководитель фирмы "ГЛЭМ-ТУР" Ольга Ришко.

В отличие от Египта некоторые другие страны, напротив, поспешили прервать турпоток. Так, например, поступила Танзания.

Представители турфирм отмечали, что это направление было одним из немногих, которое принимало туристов в 2020 году. Это и объясняет высокий спрос на туры. Но в 2021-м из-за разбушевавшейся пандемии коронавируса эта страна вновь перестала принимать отдыхающих из России.

Цены

Сразу после открытия в Египет были доступны "горячие" туры: от 20 тыс. рублей на человека. Стоимость новогодних путёвок выше – начинается от 100 тыс. рублей на двоих за девять-десять ночей по системе "всё включено". Но уже в середине января 2022 года туры могут подешеветь.

"Как только праздники заканчиваются, как правило, начинается спад. С середины января уже можно начинать бронировать по более низким ценам", – сообщила amic.ru менеджер туристического агентства "Вокруг света" Дарья Дорошенко.

Доминиканская Республика

Ещё одним популярным направлением на новогодний отдых – 2022 эксперты называют Доминиканскую Республику. Как отмечает Ольга Ришко, барнаульцам нравится этот экзотический остров с обилием фруктов и тёплым океаном. Высокий спрос объясним и тем, что въезд в государство разрешён без QR-кодов и ПЦР-тестов.

"В Доминиканскую Республику прекрасная заполняемость рейсов, есть прямые вылеты из Новосибирска. Перелёт длится 15 часов до Пунта-Каны, но туристов это не смущает: красивые территории отелей, пляжи компенсирует длинный путь", – отмечает Дарья Дорошенко.

Цены

Стоимость туров начинается от 130 тыс. рублей на человека, тариф на новогодние праздники – от 185 тыс. рублей.

Мальдивы, ОАЭ, Турция

Мальдивы – это ещё одна "новинка" 2021-2022 годов. Барнаульцы могут вылететь прямым рейсом из Новосибирска.

"Мальдивы пока не в приоритете: всё-таки это элитное, дорогое направление. Но рейсы вплоть до марта 2022 года есть. По их наполняемости посмотрим, прогнозы делать сложно", – говорит Дарья Дорошенко.

Турция была популярна в течение всего 2021 года, и жители Барнаула уже бронируют путёвки на 2022 год. Есть спрос на отдых в Объединённых Арабских Эмиратах.

Цены

Стоимость недели отдыха на Мальдивах по системе "всё включено" в новогодние праздники начинается от 360 тыс. рублей на двоих.

ОАЭ – от 90 тыс. рублей на двоих (проживание – в городских отелях, подальше от пляжей).

Цена тура на двоих в пятизвёздочные отели Турции составляет 130-140 тыс. рублей. Но есть и более дешёвые путевки.

Стоимость туров регулярно корректируется, говорят эксперты. Однако самый верный способ отдохнуть по выгодной цене – это раннее бронирование путёвок (за несколько месяцев), ведь спрос на заграничный отдых остаётся высоким.

"Бронировать нужно заранее: мнение, что в пандемию никто не ездит, – стереотип. Рейсы заполняются, по открытым направлениям люди путешествуют. На праздничные даты уже сложно что-то найти: на новогодние каникулы путёвки начали раскупать уже с сентября-октября. Те, кто в 2020 году не летал на отдых, кому "приелись" наши курорты, берут заграничные туры заранее. Мы видим отложенный спрос. Многих не останавливают даже цены. Но надо понимать, что есть и разные туры: "горящие", средние, дорогие. Всё индивидуально. Понятие "дорого-дёшево" у каждого своё. Подобрать всё можно. Может быть, в 2022 году будут открывать и другие страны, тогда все остальные направления снизят цены. Но это лишь предварительные прогнозы, будем смотреть по ситуации", – объясняет Дарья Дорошенко.

А куда ещё?

Некоторые жители Алтайского края и Барнаула на новогодние праздники выбирают и европейские страны. Туристы едут не только за новыми впечатлениями, но и за вакциной. Дело в том, что российские препараты, например, "Спутник V" до сих пор не одобрены ни ВОЗом, ни Евросоюзом. Это значит, что у жителей нашей страны могут возникнуть трудности с въездом в некоторые государства ЕС. Европейская прививка позволит россиянам путешествовать без ограничений.

"Многие европейские страны ещё закрыты, но люди едут заранее поставить вакцину в надежде, что летом Европу откроют, и они туда поедут", – объясняет Дарья Дорошенко.

По информации Федерального агентства по туризму, для россиян открыты Болгария, Греция, Норвегия, Сербия, Словения, Хорватия и некоторые другие страны.

Новогодние каникулы барнаульцы могут встретить в Таиланде и Вьетнаме. Однако в декабре 2021 года эти страны ужесточили условия въезда.

Так, например, чтобы отдохнуть в Таиланде, туристы должны быть вакцинированы (из российских препаратов на данный момент в Таиланде одобрен только "Спутник V") и пробыть на территории провинции Пхукет пять дней. Только после этого они могут путешествовать по стране. Въезд в Таиланд разрешают и переболевшим (в течение трёх месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины.

Родная Россия

Отечественные направления, несмотря на открытие заграничных курортов, не потеряли своей привлекательности у туристов. Во многом спрос поддерживает программа туристического кешбэка. Отдыхающие из Барнаула и Алтайского края в первую очередь выбирают юг страны (Сочи, Крым), а также Москву, Санкт-Петербург, Калининград.

"Так как в 2020 году бушевала пандемия, больше ездили по России. Сыграло большую роль введение кешбэка. С 18 января 2022 года программу возобновляют. Сочи, Крым, Белокуриха, Горный Алтай были востребованы и по-прежнему популярны у россиян и жителей Алтайского края", – говорит Дарья Дорошенко.

Туристический кешбэк – программа, стимулирующая развитие внутреннего туризма за счёт компенсации отдыхающим части их затрат на путешествия. Государство готово вернуть туристам 20% от суммы путёвки. Максимальный размер компенсации с одной транзакции (перевод средств) не более 20 тысяч рублей.

"По России направлений огромное количество, всех не перечесть. Самые популярные – экскурсионные туры в Санкт-Петербург и Москву, горнолыжные туры, например, Роза Хутор в Сочи и Домбай на Кавказе. Также наши туристы едут в Калининград, Сочи, на Байкал, на Камчатку. Но на данный момент самое активно развивающееся направление – Дагестан", – рассказала amic.ru президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич.

Многие барнаульцы выбирают зимний сибирский отдых. В этом случае туры приобретают редко, предпочитая бронировать базы отдыха, отели и самостоятельно составлять программу.

"По Сибири, конечно, самые популярные направления, – это Белокуриха, Горный Алтай и Шерегеш. Туда можно отправиться любым составом: для каждого найдутся занятия по душе. В этом плане наши сибирские курорты готовятся хорошо: горнолыжные трассы, катки, горки, оздоравливающие процедуры, программы лечения, бани, развлекательные мероприятия, тематические праздники. В Белокурихе, например, открыта резиденция Деда Мороза, куда уже можно отправиться и провести волшебные выходные со своими детьми", – отмечает Александра Томашевич.

Цены

Стоимость путёвки в Сочи составляет от 40 тыс. рублей за семь дней (на человека), говорит Ольга Ришко. Отдых в Санкт-Петербурге с обширными экскурсионными программами доступен от 70 тыс. рублей (на человека). Улететь в оба города можно из Барнаула.

Стоимость пятидневных туров в Калининград и Казань начинается от 60 тыс. рублей на человека.

Экскурсионный тур Москва – Санкт-Петербург стоит от 75 тыс. рублей.