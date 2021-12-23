Четверг, 23 Декабрь, 11:48

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,79
€ 83,15
-6°


10292983 +0
Обь
16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоНовый год-2022QR-коды на Алтае
Новости

Море, горы, города. Куда летят жители Барнаула на новогодние каникулы и сколько стоят туры

, ИА "Амител"
Жители Алтайского края соскучились по "тёплому" отдыху и ещё осенью раскупили новогодние туры

В 2021 году на рынке туризма произошли серьёзные изменения: закрылись популярные в 2020-м страны, открылись новые направления, появились запросы на "вакцинотуризм". Все эти перемены "отпечатались" и на новогоднем отдыхе жителей Алтайского края и Барнаула. Как отмечают представители турфирм, они видят отложенный спрос: семьи, которые год-два отказывались от поездок, в этом году решились на путешествия. И первые бронирования на декабрьские, январские путёвки начали поступать уже в сентябре-октябре. Amic.ru поговорил с турагентствами и узнал, какие заграничные и российские направления выбирают жители региона и сколько стоят праздничные туры.

Заграница, встречай

Египет

Август 2021 года "всколыхнул" туристический рынок России: для жителей нашей страны наконец-то открылся Египет. Этот курорт был очень популярен до пандемии, поэтому россияне, соскучившиеся по пирамидам и морю, поспешили бронировать туры. 

"В Египте популярны курорты Шарм-Эш-Шейх и Хургада, здесь большие экскурсионные возможности и уникальный подводный мир", – отмечает руководитель фирмы "ГЛЭМ-ТУР" Ольга Ришко.

В отличие от Египта некоторые другие страны, напротив, поспешили прервать турпоток. Так, например, поступила Танзания

Представители турфирм отмечали, что это направление было одним из немногих, которое принимало туристов в 2020 году. Это и объясняет высокий спрос на туры. Но в 2021-м из-за разбушевавшейся пандемии коронавируса эта страна вновь перестала принимать отдыхающих из России. 

Цены

Сразу после открытия в Египет были доступны "горячие" туры: от 20 тыс. рублей на человека. Стоимость новогодних путёвок выше – начинается от 100 тыс. рублей на двоих за девять-десять ночей по системе "всё включено". Но уже в середине января 2022 года туры могут подешеветь. 

"Как только праздники заканчиваются, как правило, начинается спад. С середины января уже можно начинать бронировать по более низким ценам", – сообщила amic.ru менеджер туристического агентства "Вокруг света" Дарья Дорошенко.

Доминиканская Республика

Ещё одним популярным направлением на новогодний отдых – 2022 эксперты называют Доминиканскую Республику. Как отмечает Ольга Ришко, барнаульцам нравится этот экзотический остров с обилием фруктов и тёплым океаном. Высокий спрос объясним и тем, что въезд в государство разрешён без QR-кодов и ПЦР-тестов. 

"В Доминиканскую Республику прекрасная заполняемость рейсов, есть прямые вылеты из Новосибирска. Перелёт длится 15 часов до Пунта-Каны, но туристов это не смущает: красивые территории отелей, пляжи компенсирует длинный путь", – отмечает Дарья Дорошенко.

Цены

Стоимость туров начинается от 130 тыс. рублей на человека, тариф на новогодние праздники – от 185 тыс. рублей.

Мальдивы, ОАЭ, Турция

Мальдивы – это ещё одна "новинка" 2021-2022 годов. Барнаульцы могут вылететь прямым рейсом из Новосибирска.

"Мальдивы пока не в приоритете: всё-таки это элитное, дорогое направление. Но рейсы вплоть до марта 2022 года есть. По их наполняемости посмотрим, прогнозы делать сложно", – говорит Дарья Дорошенко.

Турция была популярна в течение всего 2021 года, и жители Барнаула уже бронируют путёвки на 2022 год. Есть спрос на отдых в Объединённых Арабских Эмиратах. 

Цены

Стоимость недели отдыха на Мальдивах по системе "всё включено" в новогодние праздники начинается от 360 тыс. рублей на двоих.

ОАЭ – от 90 тыс. рублей на двоих (проживание – в городских отелях, подальше от пляжей). 

Цена тура на двоих в пятизвёздочные отели Турции составляет 130-140 тыс. рублей. Но есть и более дешёвые путевки. 

Стоимость туров регулярно корректируется, говорят эксперты. Однако самый верный способ отдохнуть по выгодной цене – это раннее бронирование путёвок (за несколько месяцев), ведь спрос на заграничный отдых остаётся высоким. 

"Бронировать нужно заранее: мнение, что в пандемию никто не ездит, – стереотип. Рейсы заполняются, по открытым направлениям люди путешествуют. На праздничные даты уже сложно что-то найти: на новогодние каникулы путёвки начали раскупать уже с сентября-октября. Те, кто в 2020 году не летал на отдых, кому "приелись" наши курорты, берут заграничные туры заранее. Мы видим отложенный спрос. Многих не останавливают даже цены. Но надо понимать, что есть и разные туры: "горящие", средние, дорогие. Всё индивидуально. Понятие "дорого-дёшево" у каждого своё. Подобрать всё можно. Может быть, в 2022 году будут открывать и другие страны, тогда все остальные направления снизят цены. Но это лишь предварительные прогнозы, будем смотреть по ситуации", – объясняет Дарья Дорошенко. 

А куда ещё?

Некоторые жители Алтайского края и Барнаула на новогодние праздники выбирают и европейские страны. Туристы едут не только за новыми впечатлениями, но и за вакциной. Дело в том, что российские препараты, например, "Спутник V" до сих пор не одобрены ни ВОЗом, ни Евросоюзом. Это значит, что у жителей нашей страны могут возникнуть трудности с въездом в некоторые государства ЕС. Европейская прививка позволит россиянам путешествовать без ограничений.

"Многие европейские страны ещё закрыты, но люди едут заранее поставить вакцину в надежде, что летом Европу откроют, и они туда поедут", – объясняет Дарья Дорошенко.

По информации Федерального агентства по туризму, для россиян открыты Болгария, Греция, Норвегия, Сербия, Словения, Хорватия и некоторые другие страны.

Новогодние каникулы барнаульцы могут встретить в Таиланде и Вьетнаме. Однако в декабре 2021 года эти страны ужесточили условия въезда.

Так, например, чтобы отдохнуть в Таиланде, туристы должны быть вакцинированы (из российских препаратов на данный момент в Таиланде одобрен только "Спутник V") и пробыть на территории провинции Пхукет пять дней. Только после этого они могут путешествовать по стране. Въезд в Таиланд разрешают и переболевшим (в течение трёх месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины.

Родная Россия 

Отечественные направления, несмотря на открытие заграничных курортов, не потеряли своей привлекательности у туристов. Во многом спрос поддерживает программа туристического кешбэка. Отдыхающие из Барнаула и Алтайского края в первую очередь выбирают юг страны (Сочи, Крым), а также Москву, Санкт-Петербург, Калининград.

"Так как в 2020 году бушевала пандемия, больше ездили по России. Сыграло большую роль введение кешбэка. С 18 января 2022 года программу возобновляют. Сочи, Крым, Белокуриха, Горный Алтай были востребованы и по-прежнему популярны у россиян и жителей Алтайского края", – говорит Дарья Дорошенко.

Туристический кешбэк – программа, стимулирующая развитие внутреннего туризма за счёт компенсации отдыхающим части их затрат на путешествия. Государство готово вернуть туристам 20% от суммы путёвки. Максимальный размер компенсации с одной транзакции (перевод средств) не более 20 тысяч рублей.

"По России направлений огромное количество, всех не перечесть. Самые популярные – экскурсионные туры в Санкт-Петербург и Москву, горнолыжные туры, например, Роза Хутор в Сочи и Домбай на Кавказе. Также наши туристы едут в Калининград, Сочи, на Байкал, на Камчатку. Но на данный момент самое активно развивающееся направление – Дагестан", – рассказала amic.ru президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич.

Многие барнаульцы выбирают зимний сибирский отдых. В этом случае туры приобретают редко, предпочитая бронировать базы отдыха, отели и самостоятельно составлять программу. 

"По Сибири, конечно, самые популярные направления, – это Белокуриха, Горный Алтай и Шерегеш. Туда можно отправиться любым составом: для каждого найдутся занятия по душе. В этом плане наши сибирские курорты готовятся хорошо: горнолыжные трассы, катки, горки, оздоравливающие процедуры, программы лечения, бани, развлекательные мероприятия, тематические праздники. В Белокурихе, например, открыта резиденция Деда Мороза, куда уже можно отправиться и провести волшебные выходные со своими детьми", – отмечает Александра Томашевич.

Цены

Стоимость путёвки в Сочи составляет от 40 тыс. рублей за семь дней (на человека), говорит Ольга Ришко. Отдых в Санкт-Петербурге с обширными экскурсионными программами доступен от 70 тыс. рублей (на человека). Улететь в оба города можно из Барнаула.

Стоимость пятидневных туров в Калининград и Казань начинается от 60 тыс. рублей на человека.

Экскурсионный тур Москва – Санкт-Петербург стоит от 75 тыс. рублей.

Читайте также в сюжете: Новый год-2022
Автор:
Алёна Жукова журналист +73852594466

Комментарии

23.12.2021 09:20
Гость

На попе с горки. А летят особо уставшие за новыми вирусами!

23.12.2021 10:49
- гость -

у нас омикрона еще нет? будет! (с)

ну что тут сказать.... конечно же отдых кучки изможденных тяжким трудом сограждан гораздо важней, чем все что сейчас в мире происходит...
надеюсь, в случае чего, их не будут оттуда за наш счет эвакуировать??

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:39
Россияне стали закупать валенки и шубы из-за аномальных холодов 0
11:30
Полёт в онлайне. Tele2 предлагает клиентам безлимитный интернет на борту самолётов 0
11:21
Более 207 млрд рублей жители Алтайского края накопили на банковских счетах 3
11:09
В краевом Минздраве рассказали, какой будет строящаяся поликлиника горбольницы № 3 3
10:56
Магнитная буря обрушится на Алтайский край к концу рабочей недели 1
10:46
Когда платить за свет в декабре. Задай вопрос экспертам БГЭС
Обратиться к специалистам БГЭС в онлайн-режиме на сайте amic.ru можно до 15:00
10:42
Барнаульцы потребовали у главы Минспорта Перфильева сохранить спорткомплекс "Обь" 6
10:29
Поджигатель томской "Ленты" может получить пять лет колонии 9
10:16
Представители СМИ-иноагентов аккредитованы на пресс-конференцию с Путиным 2
10:01
В Новосибирске состоится международная выставка для строителей и дизайнеров 2
09:51
Некоторые медики на Алтае не получают ковидные выплаты, так как не контактируют с больными 1
09:39
"Из-за жилья никто не уезжает". Как застройка Барнаула влияет на убыль населения 8
09:25
Владелец первой платной горки в Барнауле рассказал, за что с посетителей берут деньги 28
09:12
В ПФР рассказали, как в 2022 году изменится возраст выхода на пенсию 5
08:53
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19" 10
08:33
Неизвестные повредили народный обелиск "Журавли" в Рубцовске 20
08:18
В ВОЗ спрогнозировали дальнейшую ситуацию с коронавирусом в мире 1
08:11
Три свечки и школа. В Барнауле скорректировали план застройки огромного квартала в центре 20
08:03
Психически нездоровая женщина попыталась зарезать сына на Алтае 4
07:47
Никаких неоновых оттенков: в чём встречать Новый, 2022 год, чтобы тигр принёс удачу? 3
07:32
Море, горы, города. Куда летят жители Барнаула на новогодние каникулы и сколько стоят туры 2
07:17
Какие фильмы посмотреть перед Новым годом, чтобы создать праздничное настроение 3
07:03
Сегодня состоится большая пресс-конференция Владимира Путина 46
06:48
Что нескучного подарить коллегам и друзьям на Новый год 0
06:33
Попытка № 2: Депутаты АКЗС предложили уменьшить налоги для малого бизнеса 13
06:16
Что-то пошло не так: когда Дед Мороз – это страшно 0
06:01
Небольшой снег и до +2 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 декабря 0
23:54
Такой день. Пожар в барнаульском трамвае и миллион вакцинированных 0
23:30
Военные дважды перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 23 декабря 1
22:59
Мэрия Барнаула взяла на контроль два проблемных автобусных маршрута 7
22:29
Мишустин рассказал, в чём заключается цель российских властей 7
21:58
Бизнесмен получил условный срок и 1 млн рублей штрафа за дачу взятки алтайскому ветврачу 0
21:29
В алтайском селе Ребриха завершили строительство магистрального газопровода 2
20:56
Жириновский подарил книгу о животных депутату Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте 0
20:31
Новое уличное освещение провели в двух пригородных посёлках Барнаула 7
19:59
Общее число смертей от коронавируса в России превысило 300 тысяч 0
19:30
На Алтае мужчина ударил сына топором по голове 3
19:09
Каждая третья компания в России планирует повысить зарплату работникам в 2022 году 1
18:46
В последний день осенней сессии Госдума приняла 10 законов 1
18:31
Барнаульская горэлектросеть отметила 60-летний юбилей 0
18:15
Пробки на дорогах Барнаула достигли 9 баллов вечером 22 декабря 1
17:56
Майонез в двух Алтаях подорожал сильнее, чем в других регионах Сибири 0
17:41
"Был в бешенстве": Виновник пожара в томской "Ленте" рассказал о причинах поджога 12
17:30
Госдума утвердила уголовное наказание для водителей-лихачей 2
17:19
Уроженец Барнаула пожаловался на вымогательство в московской клинике 1
17:08
Задержан мэр Краснодара Алексеенко. В его доме прошли обыски 5
16:54
Владимир Бутаков покинул комитет по строительству Барнаула 4
16:40
Цена на масло в Алтайском крае поднялась выше 600 рублей 9
16:25
Россияне в два раза чаще начнут брать ипотеку на частные дома в 2022 году 0
16:09
Жители барнаульского посёлка похвалили дорожников за идеально очищенные дороги 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.