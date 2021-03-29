Что такое туристический кешбэк, или Как получить компенсацию за путешествие?

Отдых в России стал более привлекательным, ведь теперь за него можно по программе получить туристический кешбэк. Но чтобы успеть воспользоваться этим предложением, у вас есть всего несколько месяцев. Что такое туристический кешбэк, как его получить, на какой отдых он распространяется и вообще как всё это работает, выясним на amic.ru.
Туристический кешбэк – программа, стимулирующая развитие внутреннего туризма за счёт компенсации отдыхающим части их затрат на путешествия. Правительство запустило её ещё в прошлом году. Сейчас идёт третий этап программы.
Отметим, что средства возвращают только за отдых внутри страны. Турист может рассчитывать на компенсацию за проживание в отеле, в санатории и даже круизную программу, например, по Чёрному морю.
Нет, ограничений ни по минимальной, ни по максимальной стоимости путёвки нет. Вы можете купить один или даже несколько туров любой стоимостью и за каждый из них вернуть часть потраченных денег.
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Главное, уложиться в установленные сроки: путёвку нужно оплатить полностью до 15 июня 2021 года. Сам отпуск должен состояться до 30 июня включительно.
Путёвку нужно оплатить в полном размере единым платежом. Сделать это обязательно в режиме онлайн кредитной или дебетовой картой платёжной системы "МИР". Перед оплатой зарегистрируйте карту в программе лояльности "МИР". Отдых, оплаченный другими картами, компенсироваться не будет.
Длительность одного отдыха – не менее двух ночей. Турист может останавливаться в санаториях, отелях и гостиницах, участвующих в программе Ростуризма.
Скорее всего, нет. Летом спрос достаточно высокий, и дополнительно стимулировать туристов, по сути, нет необходимости. Пока известно, что Ростуризм намерен сделать программу кешбэка регулярной. Она выгодна как отдыхающим, так и работающим в этой сфере.
Комментарии
Сам отпуск должен состояться до 30 июня
фигово
Кэшбэк- развод лохов на бабки. При таких ценах на гсм, скоро копить надо будет, чтобы на работу съездить.
Отдыхаю только самостоятельно, билеты.проезд.проживание, не пользуюсь турами - это дороже и сам себе покупаешь то что нужно.