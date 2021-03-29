Что такое туристический кешбэк, или Как получить компенсацию за путешествие?

Что такое туристический кешбэк?

Туристический кешбэк – программа, стимулирующая развитие внутреннего туризма за счёт компенсации отдыхающим части их затрат на путешествия. Правительство запустило её ещё в прошлом году. Сейчас идёт третий этап программы.

Отметим, что средства возвращают только за отдых внутри страны. Турист может рассчитывать на компенсацию за проживание в отеле, в санатории и даже круизную программу, например, по Чёрному морю.