На Алтае 20-летний парень зарезал деда из-за нежелания копать картошку

В Алтайском крае 20-летнего жителя Заринского района суд признал виновным в убийстве деда. Об сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В сентябре 2021 года молодой человек нанес один удар ножом 68-летнему родственнику. Через несколько часов пенсионер скончался в больнице.

Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за отказа внука помочь деду копать картофель.

Злоумышленник признал вину. Ближайшие семь лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Баевском районе Алтайского края 15-летний подросток зарезал женщину во время застолья. Парень нанёс сельчанке как минимум 11 ножевых ранений в область лица и шеи.