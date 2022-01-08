Экс-полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, генерала армии Анатолия Квашнина похоронят 10 января на федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" в Московской области. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Континент Сибирь".

Гроб с телом покойного доставят утром 10 января в ритуальный зал мемориала из госпиталя им. Бурденко. В траурной церемонии примет участие руководящий состав Минобороны РФ. Сам ритуал начнется в 13:00 по московскому времени. Как сообщалось ранее, бывший полпред президента в СФО Анатолий Квашнин скончался от коронавируса в Москве 7 января в возрасте 75 лет.

Квашнин был профессиональным военным: генерал армии, Герой РФ, доктор военных наук, начальник Генштаба Вооружённых сил РФ. На новой для себя должности полпреда отработал шесть лет: с 2004 по 2010 год. После ухода некоторое время был председателем наблюдательного совета Ассоциации малой и региональной авиации "Авиасоюз".

Стал вторым по счету сибирским полпредом после Леонида Драчевского. Анатолий Квашнин известен целым рядом ярких высказываний на посту полпреда. Например, в декабре 2004 года, проинспектировав страдающий от хронических проблем с отоплением город Усть-Кут (Иркутская область), Анатолий Квашнин посоветовал мэру перенести свой кабинет в котельную и оставаться там, пока не будет налажено теплоснабжение. В январе 2005 года полпред назвал свой аппарат "щупальцем президента". В феврале 2007 года предложил посылать крестьян работать вахтовым методом на рудных и газовых месторождениях. В этом же году заявил, что считает необходимым развитие родовых поместий для россиян в Сибири. По его мнению, это позволит решить проблему перенаселённости городов. В 2009 году, обсуждая с вице-премьером Сергеем Ивановым развитие туризма в Сибири, Анатолий Квашнин пообещал "за пять-десять лет обвалить Куршевель и Альпы".

После выхода на пенсию Квашнин вместе с супругой жил в Новосибирске.