Густой туман накрыл дороги в Алтайском крае

Густой туман накрыл Алтайский край сегодня, 4 ноября.

Настолько густой, что видимость на трассе Барнаул — Рубцовск не превышает 100-200 метров, передаёт наш корреспондент.

Фото: amic.ru

Также туман окутал Барнаул, сообщают в Telegram-канале «Инцидент Барнаул». Утром жители города сообщали, что на Павловском тракте ничего не было видно.

На момент публикации заметки видимость в столице Алтайского края по-прежнему плохая.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Напомним, 4 ноября рейс «Уральских авиалиний» Москва — Барнаул приземлился в Новосибирске из-за тумана в столице Алтайского края.