Густой туман накрыл дороги в Алтайском крае
Видимость очень плохая
4 ноября 2022, 12:00, Никита Черников
Густой туман накрыл Алтайский край сегодня, 4 ноября.
Настолько густой, что видимость на трассе Барнаул — Рубцовск не превышает 100-200 метров, передаёт наш корреспондент.
Фото: amic.ru
Также туман окутал Барнаул, сообщают в Telegram-канале «Инцидент Барнаул». Утром жители города сообщали, что на Павловском тракте ничего не было видно.
На момент публикации заметки видимость в столице Алтайского края по-прежнему плохая.
Фото: «Инцидент Барнаул»
Напомним, 4 ноября рейс «Уральских авиалиний» Москва — Барнаул приземлился в Новосибирске из-за тумана в столице Алтайского края.
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