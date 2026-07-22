Более 2,5 тысячи детей приняли участие в "Лаборатории безопасности" Алтайского края

В регионе расширяют программы по обучению детей правилам дорожного движения

22 июля 2026, 07:15, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае развивают систему обучения детей безопасному поведению на дорогах. Только за первые пять месяцев 2026 года занятия мобильной "Лаборатории безопасности" посетили более 2,5 тысячи детей. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела воспитания, дополнительного образования и оздоровления Министерства образования и науки Алтайского края Марина Плеханова.

Она отметила, что формирование культуры безопасного поведения начинается еще в дошкольном возрасте и продолжается на всех уровнях образования.

«Особый акцент в работе образовательных организаций делается на формировании навыков безопасного поведения детей и транспортной культуры будущих участников дорожного движения», — подчеркнула Марина Плеханова.

Сегодня в регионе работают 85 муниципальных учебно-методических центров в 69 муниципалитетах, а также краевой центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. С 2021 года по населенным пунктам Алтайского края курсирует мобильный комплекс "Лаборатория безопасности", где школьники на практике изучают правила дорожного движения.

Только в летний период специалисты проводят занятия в загородных и пришкольных лагерях. За текущую кампанию в них приняли участие более 1,5 тысячи детей.