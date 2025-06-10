Частный дом сгорел в алтайском райцентре

Огонь тушили 12 человек и пять единиц техники

10 июня 2025, 16:20, ИА Амител

Фото: Maxim Tajer / unsplash.com

Частный дом сгорел в райцентре Волчиха Алтайского края, сообщили в МЧС.

Инцидент случился ночью 9 июня. На момент приезда пожарных жилище горело открытым огнем, угрожая соседним строениям.

На месте работали восемь специалистов, четыре добровольца и пять единиц техники. Они потушили пламя на площади около 120 "квадратов".

Огнем повреждены крыша, стены, мебель и личные вещи. Пострадавших нет.

Предварительная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования.

Всего за 9 июня в крае потушили 13 пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний.