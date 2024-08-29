Человек пострадал во время драки в Барнауле

Разбираться в ситуации приезжали сотрудники полиции

29 августа 2024, 10:23, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Человек пострадал во время ночной драки в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, в потасовке на Телефонной, 46, участвовали несколько человек. Один из них в процессе упал и не смог встать с асфальта самостоятельно.

Разбираться в ситуации приезжали сотрудники полиции. Что стало причиной конфликта – неизвестно.