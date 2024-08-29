Человек пострадал во время драки в Барнауле
Разбираться в ситуации приезжали сотрудники полиции
29 августа 2024, 10:23, ИА Амител
Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
Человек пострадал во время ночной драки в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, в потасовке на Телефонной, 46, участвовали несколько человек. Один из них в процессе упал и не смог встать с асфальта самостоятельно.
Разбираться в ситуации приезжали сотрудники полиции. Что стало причиной конфликта – неизвестно.
10:29:23 29-08-2024
Может по политическим мотивам и теперь поедут искупать?
10:33:26 29-08-2024
Маргиналы...
10:43:39 29-08-2024
Новость из разряда - если кто то, где то там, у нас порой.
10:57:45 29-08-2024
это потому что у них улицу перекрыли
13:09:00 29-08-2024
Дожили-таки до лучших времен! Теперь драки стали настолько редки, что о них в новостях пишут, как о чем-то сверхъестественном.
13:39:22 29-08-2024
Гость (13:09:00 29-08-2024) Дожили-таки до лучших времен! Теперь драки стали настолько р... Пишут потому, что многие нормальные мужики сейчас участвуют в другом деле, а тут дерется какая то хрень, которая как-то отмазалась
14:34:12 29-08-2024
Гость (13:39:22 29-08-2024) Пишут потому, что многие нормальные мужики сейчас участвуют ... Нормальные???
18:19:56 29-08-2024
Гость (13:39:22 29-08-2024) Пишут потому, что многие нормальные мужики сейчас участвуют ... Уточните в каком именно деле ? Потому что , кто то снимает выжить в Дубае - тоже заняты делом