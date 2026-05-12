Депутат Госдумы рассказал, как законно увеличить отпускные

С 2026 года расчет отпускных ведется с учетом нового МРОТ

12 мая 2026, 12:58, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Алексей Говырин в комментарии "Ленте.ру" рассказал, как законно увеличить отпускные — и объяснил ключевые отличия их расчета от обычной зарплаты.

По словам парламентария, механизм начисления отличается. Если зарплата при окладе рассчитывается исходя из числа рабочих дней, то отпускные определяют на основе среднего дневного заработка и календарных дней отдыха. Так, с 2026 года расчет ведется по новому положению, которое вводит ориентир по МРОТ. Он установлен на уровне 27 093 рублей, и средний месячный заработок сотрудника, полностью отработавшего норму, не может быть ниже этой суммы.

Говырин также обратил внимание на влияние производственного календаря. При пятидневной рабочей неделе в году насчитывается 247 рабочих дней: например, в январе их 15, в мае — 19, а в июле — 23. Из‑за этого в коротких месяцах потеря дохода за отпускные дни ощущается сильнее.

Депутат уточнил, что повысить размер отпускных можно вполне легально: если в расчетный период входят крупные премии, доплаты за сверхурочную работу, оплату труда в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок возрастает.

Кроме того, собеседник издания посоветовал "окладникам" планировать отпуск на месяцы с наибольшим числом рабочих дней — в 2026 году это июль (23 рабочих дня), сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня).

Он предупредил, что после длительного больничного или декрета нужно подходить к планированию отпуска внимательнее, ведь такие периоды исключаются из расчета, и если база для вычисления среднего заработка оказывается скудной, применяется правило перехода к предшествующему периоду либо к окладу.

В завершение депутат напомнил важный нюанс: праздники, выпавшие на период отпуска, продлевают время отдыха, но не включаются в число календарных дней ежегодного отпуска и отдельно не оплачиваются.



