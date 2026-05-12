Депутат Госдумы рассказал, как законно увеличить отпускные
С 2026 года расчет отпускных ведется с учетом нового МРОТ
12 мая 2026, 12:58, ИА Амител
Депутат Госдумы Алексей Говырин в комментарии "Ленте.ру" рассказал, как законно увеличить отпускные — и объяснил ключевые отличия их расчета от обычной зарплаты.
По словам парламентария, механизм начисления отличается. Если зарплата при окладе рассчитывается исходя из числа рабочих дней, то отпускные определяют на основе среднего дневного заработка и календарных дней отдыха. Так, с 2026 года расчет ведется по новому положению, которое вводит ориентир по МРОТ. Он установлен на уровне 27 093 рублей, и средний месячный заработок сотрудника, полностью отработавшего норму, не может быть ниже этой суммы.
Говырин также обратил внимание на влияние производственного календаря. При пятидневной рабочей неделе в году насчитывается 247 рабочих дней: например, в январе их 15, в мае — 19, а в июле — 23. Из‑за этого в коротких месяцах потеря дохода за отпускные дни ощущается сильнее.
Депутат уточнил, что повысить размер отпускных можно вполне легально: если в расчетный период входят крупные премии, доплаты за сверхурочную работу, оплату труда в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок возрастает.
Кроме того, собеседник издания посоветовал "окладникам" планировать отпуск на месяцы с наибольшим числом рабочих дней — в 2026 году это июль (23 рабочих дня), сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня).
Он предупредил, что после длительного больничного или декрета нужно подходить к планированию отпуска внимательнее, ведь такие периоды исключаются из расчета, и если база для вычисления среднего заработка оказывается скудной, применяется правило перехода к предшествующему периоду либо к окладу.
В завершение депутат напомнил важный нюанс: праздники, выпавшие на период отпуска, продлевают время отдыха, но не включаются в число календарных дней ежегодного отпуска и отдельно не оплачиваются.
13:03:32 12-05-2026
Отпуск по графику... Не попланируешь...
14:17:35 12-05-2026
Кость (13:03:32 12-05-2026) Отпуск по графику... Не попланируешь... ... Отпуска нет уже 8 лет (компенсации отпуска тоже отменили, спасибо заботливому правительству).
Согласен на отпуск по графику! Дайте!!!
14:25:48 12-05-2026
Гость (14:17:35 12-05-2026) Отпуска нет уже 8 лет (компенсации отпуска тоже отменили, сп...
А где вы работаете, если без отпуска уже 8 лет? Почему какой то полуплач Ярославны вышел?... Назовите организацию.
14:34:32 12-05-2026
Гость (14:25:48 12-05-2026) А где вы работаете, если без отпуска уже 8 лет? Почему к... Назвав организацию, завтра могу здесь уже не работать. А выбора вакансий в современном мире у инженера конструктора не много, особенно в Барнауле. Отвечу размыто, это барнаульский завод. Машиностроение.
14:39:35 12-05-2026
Гость (14:25:48 12-05-2026) А где вы работаете, если без отпуска уже 8 лет? Почему к... Сами называйте любой барнаульский завод, не ошибетесь.
15:07:48 12-05-2026
Гость (14:39:35 12-05-2026) Сами называйте любой барнаульский завод, не ошибетесь.... Да и не только завод, но многие фирмы.
16:17:53 12-05-2026
Гость (14:25:48 12-05-2026) А где вы работаете, если без отпуска уже 8 лет? Почему к... судя по лайкам, я не единственный, так что, ничего в заявленном удивительного нет. Удивиться могут разве что - госслужащие.
16:55:35 12-05-2026
Гость (16:17:53 12-05-2026) судя по лайкам, я не единственный, так что, ничего в заявлен... Ни одного дня в госслужбе не работал за свои 50 годиков. Общий стаж уже 29 лет (скоро 30). Отпуск всегда был. В 90-х можно было его на деньги поменять, а с двухтысячных с этим стало намного сложнее. И сейчас работаю в частной организации. Дроблю отпуск как мне удобно. Одно условие согласно ТК, один из кусков должен быть не менее 2х недель. Ну а если вам нравится пахать аки негра на плантации... Ну кт овам виноват? Сами согласились.
18:31:39 12-05-2026
Гость (16:55:35 12-05-2026) Ни одного дня в госслужбе не работал за свои 50 годиков. Общ... Сказки на другом сайте. Я,как работодатель,ответственно заявляю,что если вы не родственник Сами знаете кого,то отродясь таких условий не будет. Сразу-давай до свидания с такими требованиями.
06:51:46 13-05-2026
Гость (18:31:39 12-05-2026) Сказки на другом сайте. Я,как работодатель,ответственно заяв... Вот и не рассказывайте сказки. Какой вы работодатель если открыто признаетесь в нарушении ТК? Старший помощник младшего заместителя главного менеджера по клинингу территории ваш уровень.
21:23:15 12-05-2026
Гость (14:25:48 12-05-2026) А где вы работаете, если без отпуска уже 8 лет? Почему к... На Куете
15:55:17 12-05-2026
А где сессии у студентов? А где переподготовки у резервистов. А если в командировке был от предприятия, тогда как? Депутат ничего не рассказал. Видать не учился во время работы и в командировках не был. Про переподготовки вообще молчу. Подлец. Слизал с кзота , а по факту ничего не пояснил. Когда уже у нас депутаты будут профессионалы.....