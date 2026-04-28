Работодатель не может отказать беременным, несовершеннолетним, родителям детей-инвалидов и другим льготникам

28 апреля 2026, 09:34, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Работодатель вправе отказать сотруднику в летнем отпуске, если такая возможность не закреплена в графике или есть производственная необходимость. Однако некоторым категориям работников отказать нельзя, рассказала агентству "Прайм" руководитель судебных проектов юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Наргиз Мамажанова.

«Закон не гарантирует отпуск именно в летние месяцы, хотя это наиболее востребованное время. Реальное составление графика часто происходит под давлением интересов работодателя, а механизмы учета пожеланий трудящихся недостаточно конкретизированы», — пояснила эксперт.

В то же время есть категории граждан, которых работодатель обязан отпустить в любое удобное для них время. Это беременные женщины, несовершеннолетние работники, усыновители детей до трех месяцев, родители детей-инвалидов и другие льготники. Кроме того, отказать нельзя, если отпуск уже утвержден в графике.

Если же работодатель без законных оснований не предоставляет отпуск, сотрудник может обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда или в суд. Самый надежный способ защитить свои права, подчеркнула Мамажанова, — знать закон.