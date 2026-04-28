Юрист напомнила, кто имеет право на летний отпуск независимо от графика
Работодатель не может отказать беременным, несовершеннолетним, родителям детей-инвалидов и другим льготникам
28 апреля 2026, 09:34, ИА Амител
Работодатель вправе отказать сотруднику в летнем отпуске, если такая возможность не закреплена в графике или есть производственная необходимость. Однако некоторым категориям работников отказать нельзя, рассказала агентству "Прайм" руководитель судебных проектов юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Наргиз Мамажанова.
«Закон не гарантирует отпуск именно в летние месяцы, хотя это наиболее востребованное время. Реальное составление графика часто происходит под давлением интересов работодателя, а механизмы учета пожеланий трудящихся недостаточно конкретизированы», — пояснила эксперт.
В то же время есть категории граждан, которых работодатель обязан отпустить в любое удобное для них время. Это беременные женщины, несовершеннолетние работники, усыновители детей до трех месяцев, родители детей-инвалидов и другие льготники. Кроме того, отказать нельзя, если отпуск уже утвержден в графике.
Если же работодатель без законных оснований не предоставляет отпуск, сотрудник может обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда или в суд. Самый надежный способ защитить свои права, подчеркнула Мамажанова, — знать закон.
"Льготники" - это все. Кто донор, кто "участник", кто "ликвидатор". В итоге половина сотрудников всегда ходит в отпуски в "солнечном ноябре-декабре-феврале". А это, по сути, отсутствие отпуска - тупое лежание на диване под звуки телевизора полноценным отдыхом не назовёшь. И работодатель тоже каждое лето вешается: половина "льготников" - стабильно в отпусках, причём все сразу.