"Для них весь мир — угроза". Как врачи на Алтае выхаживают крохотных недоношенных детей

В "Даре" говорят: даже 700-граммовый малыш — это личность с невероятным желанием жить

02 февраля 2026, 07:46, ИА Амител

Неонатологический стационар в центре "Дар" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Гибель недоношенных младенцев в новокузнецком роддоме в начале 2026 года потрясла всю страну. Причиной, по данным следствия, стали инфекционные заболевания. В Алтайском крае на фоне трагедии внепланово проверили все роддома, включая главное учреждение — перинатальный центр "Дар". Ни о каких нарушениях не сообщалось.

В том, что за санитарными нормами здесь следят строго, мы убедились сами: дверей и шлюзов в больнице не меньше, чем было в ковидных госпиталях (там мы тоже бывали). А перед человеком даже с небольшой температурой автоматический турникет не откроется.

Корреспонденты amic.ru Саша Соколов и Екатерина Смолихина побывали в особенном отделении центра: там выхаживают детей, родившихся раньше срока. О том, как дают шанс на жизнь малышам, которые весят меньше килограмма и еще даже не умеют дышать, — в нашем материале.

Двери закрыты даже в жару

Первое впечатление от "Дара" — огромная площадь и множество дверей. До Марии Ясашной, которая заведует неонатологическим стационаром, без сопровождения мы бы попросту не смогли добраться.

«Многие не понимают, зачем у нас столько шлюзов и дверей, ключ-карты. Но все организовано верно с точки зрения эпидемиологии. Так мы создаем дополнительные барьеры и фильтры между отделениями. Здесь все должны быть изолированы друг от друга, особенно дети. Двери палат мы не разрешаем открывать настежь даже в жару. А если женщина, к примеру, пришла на консультацию, своей ключ-картой она никогда не откроет двери отделений, где лежат малыши», — рассказала неонатолог.

Неонатологический стационар в перинатальном центре "Дар" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ключ-карту посетителям выдают на проходной. Но и ее недостаточно, чтобы войти — турникет открывается только после того, как специальное устройство измерит температуру.

Такие же правила действуют и для медиков, подчеркнула Ясашная.

«Врачей и медсестер мы всегда призываем к высокой ответственности. Хотя они и сами прекрасно знают, что у недоношенных деток ослабленный иммунитет и их нельзя подвергать опасности. Больные сотрудники не могут находиться на рабочем месте», — констатирует доктор.В неонатологический стационар алтайского перинатального центра попадают абсолютно все дети региона, родившиеся раньше срока. Беременных в высоким риском преждевременных родов заблаговременно госпитализируют. Задача номер один — оказать необходимую помощь и сделать все, чтобы малыш родился в срок. А если избежать сложного сценария не получится, неонатологическая реанимация будет под боком.

Но даже идеально протекающая беременность может в один момент закончиться экстренными родами. В этом случае младенцев оперативно доставляют в центр. Если ребенок родился в районе, задействуют спецмашину или вертолет.

Заведующий неонатологическисм стационаром Мария Ясашная / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Крохи в прозрачных боксах

В отделении реанимации и интенсивной терапии правила еще строже: двери здесь автоматические и с бесконтактными кнопками. Перед входом, само собой, тщательная обработка рук. На внушительном расстоянии друг от друга (тоже для соблюдения эпидемиологических норм) стоят кувезы — прозрачные боксы, в которые помещают младенцев сразу после родов.

Реанимацией заведует молодой врач Илья Суржко. Он объясняет: эпидемиологическая безопасность — это фундамент и основа выхаживания недоношенных. Дистанция между кувезами — это макробарьеры, а маски и обработка рук — микробарьеры, которые призваны сдержать инфекции.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Одни боксы накрыты накидками, другие, наоборот, освещены фиолетовыми лампами. На мониторах рядом — пульс и другие жизненно важные показатели.

«Мы накрываем кувезы накидками, чтобы малыши снова оказались в темноте. Кладем их в специально обустроенное гнездышко: оно ограничивает пространство так, как это было внутри мамы. Влажность внутри боксов у деток меньше килограмма — 90%. Потому что свою температуру они пока поддерживать не могут — кожа еще незрелая. Само собой, идет искусственная вентиляция легких», — рассказывает Ясашная.Младенцы лежат почти неподвижно. Кроме одного, который активно шевелит ножками. По словам врача, он уже окреп, научился самостоятельно дышать и готовится к переводу в другое отделение.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

А в другой палате — пополнение: совсем крохотный ребенок появился на свет всего несколько часов назад. Медсестра через специальное отверстие в кувезе проводит необходимые манипуляции. Он родился на пять недель раньше срока, рассказывает Суржко. Масса — всего 1250 граммов.

«Было нарушение кровотока. Это значит, что начинает деградировать плацента — основной орган, который питает ребенка. Она становится неспособна обеспечивать возрастающие потребности. В итоге останавливается рост. Чтобы спасти малыша, провели кесарево сечение, а адаптация к внеутробной жизни продолжается уже в нашем отделении», — поясняет реаниматолог.Около месяца малыш проведет в отделении — по прогнозам, легкие "созреют" и начнут работать не раньше чем через три недели.

Всего в отделении 30 реанимационных мест и около 35 кувезов — с большим запасом, чтобы точно хватило всем. По словам Суржко, который работает в "Даре" с 2019 года, пусто здесь не было никогда.Постороннему человеку находиться в этих палатах страшновато. Царит почти полная тишина, лишь изредка издает сигналы аппаратура. А младенцы размером с пару ладоней выглядят такими хрупкими и уязвимыми, что боишься не только говорить, но даже дышать. Хочется поскорее уйти, чтобы не тревожить их сон и не мешать им набираться сил.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Илья Суржко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Опасность повсюду

Врачи выделяют две самые уязвимые группы недоношенных: от килограмма до полутора — дети с очень низкой массой тела, а менее килограмма — с экстремально низкой массой тела.

Такие малыши требуют невероятно чуткого ухода, подчеркивает Мария Ясашная: для них опасны не только инфекции, но и вообще все вокруг.

«Для него весь наш мир — угроза. Он ведь был внутри мамы, где было темно, влажно и тихо. Он слышал только мамин голос, а ее шаги его укачивали. Все было прекрасно. И вот он родился на свет: светло, громко, сухой воздух. Нужно самому дышать, самому есть, сердце должно правильно работать», — поясняет неонатолог.По ее словам, даже для доношенного ребенка появление на свет — огромный стресс. А те, кто родился раньше срока, не могут пережить его без поддержки врачей: половина функций организма еще не работает.

«Его легкие сами дышать не готовы. Сердце тоже не готово качать кровь — нужна поддержка. Пищеварительный тракт незрелый. Да и нервная система не успела сформироваться — она не может давать правильные импульсы органам и "говорить" им, как правильно работать. Она сама еще не до конца понимает, что происходит», — рассказывает врач.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Поэтому первая задача врачей — научить ребенка самостоятельно дышать. Помогают приборы и специальные препараты. После этого он попадает в отделение патологии новорожденных, где учится самостоятельно есть и набирает вес. В общей сложности с момента родов до момента выписки дети находятся здесь два-три месяца.

Каждый год через "Дар" проходит около 50 детей с экстремально низкой массой тела и 100-120 детей с очень низкой массой тела.

"700 граммов — это уже личность"

Мамочки, несмотря на строгие правила, могут приходить в реанимацию несколько раз в день. Врачи сами активно убеждают их как можно чаще навещать своих малышей, кормить их грудным молоком и проводить с ними время. Первый визит разрешен уже через четыре часа после родов.

«Какой бы хорошей ни была искусственная смесь, грудное молоко несет еще и здоровую микрофлору. Ребенок ведь рождается со стерильным пищеварительным трактом, поэтому нам важно его "осеменить" правильными бактериями. Мамы приходят к детям каждые три часа. Сцеживаются, кормят своим молоком, проводят время с ребенком. Столько, сколько захотят», — говорит Ясашная.Очень важен и контакт "кожа к коже": так работает "метод кенгуру", когда малыша кладут маме на грудь.

«Вокруг нас всегда вирусы и бактерии. На нашей коже есть защитный слой — здоровая микрофлора, которая защищает нас от вредной. Чтобы ребенок быстрее поправлялся и не было риска инфекционных осложнений, эту микрофлору нужно создать», — рассказывает заведующий стационаром. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Даже общение с ребенком — это часть выхаживания. По словам специалиста, многие почему-то забывают, что даже крохотный недоношенный младенец — это уже человек со своим характером.

«700-граммовый малыш — это уже личность. Мы почти сразу даем им специальные игрушки — осьминогов, которые им напоминают пуповину. Это нужно для адаптации нервной системы. А уже через неделю-две ты приходишь на осмотр, а он на тебя реагирует: где-то кричит, где-то плачет, где-то ворчит. И настрой мамы передается ребенку, мы это видим. Поверьте, эту связь вместе с пуповиной не разорвать. Когда мама рядом и верит в него, это помогает и врачам», — замечает Ясашная.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Площади перинатального центра позволяют разместить здесь мамочек на весь период госпитализации ребенка. Во-первых, им так намного спокойнее, а во-вторых, они сразу учатся у сотрудников, как ухаживать за младенцем в дальнейшем.

Впрочем, поначалу с некоторыми женщинами приходится трудно, признает неонатолог. Преждевременные роды — большой шок, который выдержит не каждый. Поэтому врачам приходится быть еще и психологами, чтобы настроить пациентку на правильную волну.

«Кто-то может агрессировать, потому что им сложно принять случившееся. Тут мы стараемся подключить супруга, родителей, родственников. Важно, чтобы она не осталась наедине с этой ситуацией. Ей нужно взять себя в руки и приходить к малышу. Не бояться его, разговаривать с ним, быть рядом, заниматься выхаживанием», — поясняет неонатолог.Она подчеркивает, что главный принцип в работе с пациентами — честность:

«Я всем говорю, кто не получил каких-то ответов от лечащего врача: приходите ко мне. Я всегда все расскажу подробно. Мы ничего не скрываем. Когда родители это видят, их это успокаивает. Если ребенок в тяжелом состоянии, я никогда не скажу, что все хорошо. Но постараюсь донести, что мы должны работать вместе. Мой девиз: задача мамы — его любить, а наша — его лечить. И тогда все получится».По мнению врача, около 20% успешного исхода составляет именно материнское участие. Еще по 40% берут на себя врачи и медсестры. Последних Ясашная особенно выделяет, ведь от заботливых рук медсестры зависит многое. К тому же большое количество невероятно тонких нюансов: в каком положении малышу можно находиться, в каком объеме вводить препараты и т. д.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Стойкие мужчины и чуткие женщины

Врачи в неонатологическом стационаре очень молодые. Самому старшему — 40 лет. Впрочем, и само направление медицины начало развиваться сравнительно недавно.

«При этом все — очень опытные и грамотные врачи, которые изучают передовые методики и внедряют у нас. Все проходили стажировку в национальном центре им. Кулакова в Москве», — рассказывает специалист.Кадровой текучки практически нет: если приходят — задерживаются надолго. Сама Ясашная, к примеру, попала в "Дар" на практику, когда была еще студенткой.

«Я училась на лечебном факультете и хотела быть акушером-гинекологом. Пришла поработать медсестрой в центр, когда он только открылся. Поскольку у меня уже был опыт работы в реанимации, меня пригласили именно в детскую реанимацию. Когда я увидела у наших детей желание жить и благодарные глаза их родителей, сразу поняла, что хочу быть частью всего этого», — вспоминает врач.Заведующий реанимацией Илья Суржко до "Дара" успел поработать в перинатальном центре в Томске. Неонатологию он сам не выбирал — просто послушался совета опытного наставника.

«Я родился в Бийске, но оканчивал педиатрический факультет Томского медуниверситета. На третьем курсе ко мне подошел декан и сказал, что я буду неонатологом. Я не стал сопротивляться — это был слишком большой авторитет для меня. В итоге от своей работы я получаю полное удовлетворение», — делится медик.В Алтайский край он вернулся в 2019-м по приглашению главного врача перинатального центра. О своей работе здесь рассказывает скромно: в основном хвалит коллег. Но те настаивают: именно молодой специалист внедрил здесь многие технологии и методики, с которыми работал в Томске.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Одна из них — использование оксида азота. Это "волшебная таблетка" для малышей с тяжелой патологией легких: их сосуды спазмированы, поэтому даже искусственная вентиляция легких не способна насытить кровь кислородом.

«Оксид азота расслабляет сосудики, и кислород начинает попадать в кровь. По щелчку пальцев мы даем малышу необходимое время, чтобы выздороветь и восстановиться», — поясняет Мария Ясашная.Первую установку, которая генерирует вещество, перинатальный центр купил сам, еще два позднее поступили по нацпроекту "Семья".

Сотрудников под каждое отделение подбирают не только по профессиональным, но и по личным качествам. К примеру, врачами в реанимации работают в основном мужчины: помимо трепетного отношения к детям у них есть необходимые стойкость и математический склад ума. Женщин больше в отделении патологии новорожденных, где вкупе с медицинскими знаниями требуются чуткость и умение поддержать мамочку, найти с ней контакт.

«То же самое и со средним персоналом, чья роль в нашей сфере безумно важна. В реанимации у нас молодая команда — ребята с горящими глазами. А в отделении патологии уже более взрослые медсестры, некоторые из них сами могут быть как "мамы" для наших пациенток и "бабушки" для малышей. Они дарят теплоту детям», — рассказывает Ясашная. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Недоношенный ребенок как никто борется за свою жизнь"

Летальные случаи в неонатологическом стационаре происходят редко. За десять лет работы перинатального центра младенческая смертность в Алтайском крае снизилась в два с лишним раза — с 8,9 до 3,5 промилле. Это значит, что из тысячи детей в возрасте до года умирает ежегодно не больше трех-четырех. Показатель находится на историческом минимуме и ниже чем в среднем по стране.

Тем не менее каждая смерть — трагедия для всего отделения, с тяжелым вздохом говорит Ясашная.

«Это случается крайне редко и для нас это очень болезненная тема. Всегда очень сложно сказать, все ли возможное мы сделали. Мы ввели правило, что нет такого понятия "его не спасти". Боремся за каждого ребенка и выкладываемся по максимуму», — делится врач.

По ее словам, сами малыши доказывают, что усилия врачей того стоят.

«Недоношенные дети уникальны. Они как никто борются за свою жизнь. Смотришь и в какой-то момент даже кажется, что ты проигрываешь эту битву. А потом ребенок начинает выздоравливать. На выписке на тебя уже смотрят 2,5 килограмма, щеки на плечах лежат. Вспоминаешь, каким он был крошечным, какой сложный путь мы прошли, и понимаешь, что шанс нужно давать каждому», — убеждена специалист.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Раньше считалось, что меньше килограмма — это заведомо не жилец"

По закону сегодня врачи должны спасать малышей, которые родились с массой тела не меньше 500 граммов. Но в "Даре" сражаются и за жизни тех, кто весит еще меньше: за десять лет выходили 12 таких младенцев. Самый крохотный, которого удалось спасти, весил всего 400 граммов.

Ясашная подчеркивает: еще недавно неонатология не была так развита, а к недоношенным относились предвзято.

«Не нужно далеко ходить: еще 20 лет назад считалось, что ребенок меньше килограмма — это заведомо не жилец. Или он будет с тяжелыми патологиями, станет бременем для родителей. Сейчас тенденции изменились. Мы с гордостью доказываем, что наши детки имеют право на полноценную жизнь», — говорит специалист.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Конечно, после выписки таким малышам требуется особый уход и повышенное внимание родителей, педиатров, психологов, логопедов и массажистов. При условии, что у ребенка не было тяжелых патологий и инфекционных осложнений, уже к трем годам он способен догнать своих сверстников.

Специалист подчеркивает: различные нарушения и задержки в развитии встречаются и у доношенных детей. Здесь главную роль играют не сроки беременности, а анамнез матери, обстоятельства родов и множество других факторов.

Свой десятилетний юбилей перинатальный центр отметит в декабре. Для врачей это большой праздник: именно с появлением якорного медучреждения, которое забирает на себя все сложные случаи, смертность приблизилась к минимуму.

Но самый важный праздник для неонатологической службы — 1 июня. В День защиты детей в "Дар" приходят те, кого здесь когда-то выходили. Для врачей это безумно трогательные моменты, делится Ясашная:

«Это наш любимый праздник. Всегда приглашаем наших деток. Когда они приходят к нам уже подросшие, на своих ногах, читают стихи, поют песни, мы понимаем, что все делаем правильно. Как бы заезженно это ни звучало, но недоношенность — это не приговор. Да, нужны большие усилия специалистов, включенность родителей, поддержка. Но это того стоит, и стремиться нужно в каждом случае».