Часть зрителей покинула зал во время выступления Долиной в Петербурге

18 марта 2026, 23:01, ИА Амител

В Санкт-Петербурге во время выступления Ларисы Долиной на фестивале "Триумф джаза" часть зрителей покинула зал. Несмотря на это, концерт завершился при поддержке основной аудитории — артистке аплодировали и дарили цветы.

Певица стала хедлайнером финального дня XXVI фестиваля Игоря Бутмана и исполнила несколько композиций на сцене БКЗ "Октябрьский". Как сообщает starhit.ru, в момент ее выхода зал покинули около 50–70 человек. При этом значительная часть публики осталась до конца выступления.

После концерта Долина пообщалась с журналистами и затронула тему недавней истории с мошенничеством, из-за которой она потеряла жилье и крупную сумму денег. Артистка отметила, что произошедшее стало для нее серьезным испытанием.

«Любая жизненная ситуация подобного масштаба все ставит на свои места. Меня поддержали очень многие, за что я бесконечно буду им благодарна. Есть те, кто… ну, в общем, я поняла, кто они на самом деле… И, знаете, это полезно. Испытание, которое мне послал Господь, я выдержала, справилась. Еще раз благодарю тех, кто меня поддержал и продолжает поддерживать — приезжает ко мне на концерты, пишет приятные слова в мой адрес», — заявила певица за кулисами.

Также она рассказала, что после случившегося изменила отношение к личной безопасности. По словам артистки, ей и ее близким поступали угрозы, поэтому она установила специальные программы для защиты от нежелательных звонков.

«Угрозы поступают, только у меня теперь все телефоны заблокированы. Я поставила такие серьезные программы, что как только незнакомый номер или человек, которого нет в моем списке, телефон сразу блокирует. Меня музыка спасает. Просто хорошая музыка», — отметила Долина.

Несмотря на неоднозначную реакцию некоторых зрителей, концерт завершился при участии преданных поклонников, которые поддержали артистку после выступления.

Напомним, в декабре 2025 года Верховный суд РФ окончательно признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

Эксперты отмечают, что при любых телефонных требованиях, связанных с деньгами или участием в "операциях", единственно правильная реакция — немедленно положить трубку и самостоятельно перезвонить в официальное учреждение.