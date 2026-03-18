Часть зрителей покинула зал во время выступления Долиной в Петербурге
18 марта 2026, 23:01, ИА Амител
В Санкт-Петербурге во время выступления Ларисы Долиной на фестивале "Триумф джаза" часть зрителей покинула зал. Несмотря на это, концерт завершился при поддержке основной аудитории — артистке аплодировали и дарили цветы.
Певица стала хедлайнером финального дня XXVI фестиваля Игоря Бутмана и исполнила несколько композиций на сцене БКЗ "Октябрьский". Как сообщает starhit.ru, в момент ее выхода зал покинули около 50–70 человек. При этом значительная часть публики осталась до конца выступления.
После концерта Долина пообщалась с журналистами и затронула тему недавней истории с мошенничеством, из-за которой она потеряла жилье и крупную сумму денег. Артистка отметила, что произошедшее стало для нее серьезным испытанием.
«Любая жизненная ситуация подобного масштаба все ставит на свои места. Меня поддержали очень многие, за что я бесконечно буду им благодарна. Есть те, кто… ну, в общем, я поняла, кто они на самом деле… И, знаете, это полезно. Испытание, которое мне послал Господь, я выдержала, справилась. Еще раз благодарю тех, кто меня поддержал и продолжает поддерживать — приезжает ко мне на концерты, пишет приятные слова в мой адрес», — заявила певица за кулисами.
Также она рассказала, что после случившегося изменила отношение к личной безопасности. По словам артистки, ей и ее близким поступали угрозы, поэтому она установила специальные программы для защиты от нежелательных звонков.
«Угрозы поступают, только у меня теперь все телефоны заблокированы. Я поставила такие серьезные программы, что как только незнакомый номер или человек, которого нет в моем списке, телефон сразу блокирует. Меня музыка спасает. Просто хорошая музыка», — отметила Долина.
Несмотря на неоднозначную реакцию некоторых зрителей, концерт завершился при участии преданных поклонников, которые поддержали артистку после выступления.
Напомним, в декабре 2025 года Верховный суд РФ окончательно признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.
Эксперты отмечают, что при любых телефонных требованиях, связанных с деньгами или участием в "операциях", единственно правильная реакция — немедленно положить трубку и самостоятельно перезвонить в официальное учреждение.
23:21:09 18-03-2026
Прославилась на старости лет.
23:23:50 18-03-2026
Рекламная акция риэлтерского агенства "Долина и Ко".
00:58:15 19-03-2026
Вполне однозначная. Никто не обязан слушать то, что он не хочет.
А где они раньше были? Собрали бы денег на квартиру ей)
05:29:35 19-03-2026
Зачем было вообще идти на концерт? Ради того, чтобы тухлыми яйцами эту болезную закидать? А поклонников надо было собрать и увезти в Сиворицкую дурку. Там им самое место.
10:02:38 19-03-2026
Гость (05:29:35 19-03-2026) Зачем было вообще идти на концерт? Ради того, чтобы тухлыми ... Концерт то не её, видимо сюрприз случился
06:24:57 19-03-2026
Что-то жаба расквакалась! Видать, к дождю...
06:31:21 19-03-2026
Старуха кудельман все никак не успокоится! Все норовит праздник людям испортить...
08:02:14 19-03-2026
Часть зрителей покинула зал --- надо было чтобы им в соседнем зале мошенники спели, которых поймали
08:51:03 19-03-2026
Старуха Кудельман, со стариком Бутманом чёс устроили
09:38:33 19-03-2026
Я смеюсь с этих ушедшихъ с концерта, сразу анекдот вспомнился:
Идет по лесу обезьяна(о), а на встречу ей медведь(м):
(м)Ты чего это такая радостная?
(о)Да вот таксиста обманула.
(м)Как это?
(о)Отдала таксисту 100 рублей, а сама не поехала.
10:09:48 19-03-2026
а мне нравятся песни в исполнении Долиной. Вся суета вокруг неё - ерунда.
10:22:19 19-03-2026
"...Я поставила такие серьезные программы, что как только незнакомый номер или человек, которого нет в моем списке, телефон сразу блокирует..."
Поставить блокировку на звонки не из списка контактов можно в любом телефоне, в настройках. Никаких "серьёзных" программ для этого не требуется. В настройках мессенджеров можно сделать также.
11:42:47 19-03-2026
Хотела смошенничать, но обломилось-конечно это серьёзное испытание?
11:58:07 19-03-2026
Вот упрямая и глупая женщина! Лоханулась с мошонниками, так скажи, что сама оплошала потому, что не сильно умна и в добавок доверчива. Признай, что непорядочно поступила в отношении Лурье и была за это наказана. Дык нет...я хорошая и спасибо всем кто поддержал меня в моей мерзости. Покайся и простят люди
12:16:08 19-03-2026
Гость (11:58:07 19-03-2026) Вот упрямая и глупая женщина! Лоханулась с мошонниками, так ... Кто такие "мошОнники"? Мошонки мужикам щупают? Причем тут долина?