Сбор с туристов не вводят. Власти объяснили, откуда пошли слухи налога на выезд

18 марта 2026, 23:38, ИА Амител

Туризм, Египет / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В России не планируют вводить налог или сбор за выезд за границу — информацию, активно распространившуюся в СМИ и соцсетях, официально опровергли в Госдуме. По словам главы профильного комитета Сангаджи Тарбаева, никаких законодательных инициатив на эту тему нет и даже не рассматривается, пишет "НовостиВолгограда.ру" со ссылкой на ТАСС.

Поводом для слухов стала идея, обсуждаемая в профессиональном сообществе. Речь идет о возможном создании специального фонда помощи туристам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях за рубежом. С инициативой выступил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский, предложив рассмотреть символический сбор — около 100 рублей — для финансирования эвакуации граждан в случае конфликтов или других ЧП.

Обсуждение связано с недавними случаями, когда самостоятельные путешественники не могли вернуться домой из-за отмены рейсов, в то время как клиенты туроператоров получали организованную помощь. При этом никаких решений на уровне государства пока не принято, а саму идею называют лишь предметом экспертной дискуссии.

Таким образом, на данный момент россияне могут планировать поездки без дополнительных расходов — никаких новых сборов при выезде за границу не вводится.

