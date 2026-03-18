Такой день. Долги жителей Алтайского края за ЖКУ и водитель автобуса, оскорбивший девушку

О главных событиях региона за 18 марта

18 марта 2026, 23:58, ИА Амител

В Алтайском крае сохраняется тенденция к росту задолженности за услуги ЖКХ. По данным регионального Минстроя, к 2025 году общая сумма долгов достигла 8,6 млрд рублей. Это на 500 млн рублей (6,1%) больше, чем в предыдущем году. Основную часть задолженности — 5,4 млрд рублей — составляют прямые долги граждан перед ресурсоснабжающими организациями, а также обязательства управляющих компаний и ТСЖ.

В Алтайском крае задержали 31-летнего жителя Барнаула, который в своей квартире выращивал коноплю. Мужчина признался, что семена заказал на одном из маркетплейсов, далее прорастил их и высадил в горшки. Он пояснил, что "садоводством" занимался в течение года, а конопля ему нужна была исключительно в лечебных целях для борьбы с регулярно мучающей его мигренью.

Воздухоплаватели из Барнаула Иван и Наталья Ярцевы установили рекорд Алтайского края: на воздушном шаре они преодолели дистанцию 183 км за 6 часов 16 минут. Полет начался в краевой столице при благоприятных погодных условиях. Участникам удалось подняться на высоту около 2000 метров и двигаться со скоростью порядка 40 км/ч.

Барнаульский зоопарк обратился к посетителям на фоне введения карантинных мер из‑за участившихся случаев бешенства среди диких животных в Алтайском крае. В официальном заявлении администрация заверила, что питомцы зоопарка находятся в полной безопасности.

17 марта в социальных сетях распространилась информация о задымлении в трамвайном вагоне, следовавшем по маршруту № 10. Инцидент произошел на пересечении улиц Попова и Балтийской — трамвай двигался в сторону Павловского тракта. Водитель действовал строго по инструкции. Он сразу остановил вагон, открыл двери и организовал эвакуацию пассажиров. После того как люди покинули салон, он самостоятельно ликвидировал очаг возгорания.

В Барнауле произошел конфликт в общественном транспорте: причиной спора между водителем автобуса и 16-летней пассажиркой стала неоплата проезда. О ситуации рассказала сама девушка. Она утверждает, что попыталась объяснить ситуацию, но водитель отреагировал резко и перешел на оскорбления.