Попытку вывоза 13 тысяч пакетов семян в Казахстан остановили на Алтае

18 марта 2026, 22:35, ИА Амител

В Алтайском крае при попытке вывоза партии семян в Казахстан выявили нарушения фитосанитарных требований. Экспорт продукции был запрещен, сообщили в Россельхознадзоре по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Проверка прошла 12 марта в пункте пропуска Кулундинского района. Сотрудники ведомства остановили автомобиль, в котором перевозили 13,7 тысячи пакетов с семенами различных культур — в том числе земляники, капусты, огурцов, рукколы, сельдерея, спаржи, шпината, щавеля и тыквы.

В ходе контроля специалисты установили грубые нарушения: на груз отсутствовал фитосанитарный сертификат. В результате подкарантинную продукцию не допустили к экспорту и вернули отправителю.

Ранее в Алтайском крае пресекли ввоз крупной партии семян с нарушениями карантинного законодательства. Продукцию пытались ввезти из Италии и Нидерландов.