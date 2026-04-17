Миллионы россиян могут попасть под усиленный контроль налоговой

Интерес налоговых органов могут вызвать стабильные поступления на карту от 200 тысяч рублей в месяц

17 апреля 2026, 10:02, ИА Амител

Налоговый вычет / amic.ru

Около 10 млн россиян могут попасть под усиленный контроль ФНС России из-за регулярных переводов на банковские карты. Об этом пишут "Известия".

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в прошлом месяце. Он предполагает расширение полномочий налоговой службы — в частности, право получать от Банка России данные о гражданах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. При этом конкретные критерии отбора пока не раскрываются.

По оценкам экспертов, под внимание могут попасть граждане, которые регулярно получают доход, но не оформлены как самозанятые или индивидуальные предприниматели. В зоне риска — сферы услуг, аренда недвижимости, ремонт и строительство, индустрия красоты и автосервис.

Предполагается, что интерес налоговых органов могут вызвать стабильные поступления на карту от 200 тысяч рублей в месяц и выше.