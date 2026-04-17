Миллионы россиян могут попасть под усиленный контроль налоговой
Интерес налоговых органов могут вызвать стабильные поступления на карту от 200 тысяч рублей в месяц
17 апреля 2026, 10:02, ИА Амител
Около 10 млн россиян могут попасть под усиленный контроль ФНС России из-за регулярных переводов на банковские карты. Об этом пишут "Известия".
Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в прошлом месяце. Он предполагает расширение полномочий налоговой службы — в частности, право получать от Банка России данные о гражданах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. При этом конкретные критерии отбора пока не раскрываются.
По оценкам экспертов, под внимание могут попасть граждане, которые регулярно получают доход, но не оформлены как самозанятые или индивидуальные предприниматели. В зоне риска — сферы услуг, аренда недвижимости, ремонт и строительство, индустрия красоты и автосервис.
Предполагается, что интерес налоговых органов могут вызвать стабильные поступления на карту от 200 тысяч рублей в месяц и выше.
10:08:18 17-04-2026
Нужно мониторить от 200 рублей, чтобы все эти теневые "ноготочки" и "покраски" вывести из тени. Самозанятые это вообще что-то совсем рядом с уголовным кодексом по сути, за самозанятыми нужен глаз да глаз. Все эти туроператоры и туры в шерегеш на 99% налоги не платят и просят переводы на карту без указания за что оплата. Как найти? Гуглим "туры в Горный Алтай" и берём всех за хитрый хобот.
10:18:06 17-04-2026
Гость (10:08:18 17-04-2026) Нужно мониторить от 200 рублей, чтобы все эти теневые "ногот... Товарищч инспектор, залогиньтесь
10:49:09 17-04-2026
Гость (10:08:18 17-04-2026) Нужно мониторить от 200 рублей, чтобы все эти теневые "ногот... "Серые" туроператоры минусуют? Вот сейчас всех и перепишем.
16:54:30 17-04-2026
Гость (10:08:18 17-04-2026) Нужно мониторить от 200 рублей, чтобы все эти теневые "ногот...
Как бы тебе не оторвали твой хоботок...
10:21:09 17-04-2026
А может налоговой нужно поплотнее заняться нашими жирными товарищами, миллиардеров то в России прибавилось. Налог на богатство ввести наконец-то, а не 3 шкуры с населения сдирать ?
10:27:19 17-04-2026
Скоро тех, кто во время оплачивает квартплату, будут навещать налоговики и интересоваться: - А откуда у вас деньги?
11:05:24 17-04-2026
А возможность то есть у нс?
11:36:30 17-04-2026
Гость (10:49:09 17-04-2026) "Серые" туроператоры минусуют? Вот сейчас всех и перепишем.... Переписка не отвалится? )
12:37:40 17-04-2026
Готовимся к жёсткому контролю над СБП!...
Поступила задача четко установить где личные переводы а где коммерция...
13:19:17 17-04-2026
Гость (12:37:40 17-04-2026) Готовимся к жёсткому контролю над СБП!... Поступила зада... Вот и установят. Пробиваем телефончик, видим что это организатор туров в Шерегеш и на Алтай, и со всех поступивших платежей собираем налог, пени и штраф. Пробиваем другой телефончик - вот и "ноготочки" теперь рассчитаются сполна. И так по каждому.
13:44:48 17-04-2026
Гость (13:19:17 17-04-2026) Вот и установят. Пробиваем телефончик, видим что это организ... Михаил Владимирович, это вы!?...
16:51:20 17-04-2026
Гость (13:19:17 17-04-2026) Вот и установят. Пробиваем телефончик, видим что это организ... вы неудачно съездили в Горный и сломали ногти? что вас так триггерят эти дамочки? или вы из этой сферы, но типа, в "белом пальто"?
16:58:25 17-04-2026
давно пора это сделать - контролировать доходы выше 200 тыс. Только вот это будет сделать трудно, потому как безнал еще никто не отменял. Даже в магазине покупаешь - один кассовый аппарат для безнала, другой - для налички, и то, если покупатель чек затребует.