От станков до ретроавто. Как 3D-печать помогает алтайским предприятиям экономить

В Барнауле прошел форум об аддитивных технологиях, которые все активнее входят в промышленность, реставрацию и производство

14 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

3D-принтер / Фото: создано в нейросети Chat GPT

3D-печать в Алтайском крае пока только набирает обороты, но уже помогает бизнесу решать вполне прикладные задачи — от запуска остановившихся линий до создания опытных образцов и замены импортных деталей. О том, как аддитивные технологии входят в реальный сектор экономики, говорили на профильном форуме в Барнауле, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

От недоверия до постоянного сотрудничества

В условиях санкций и роста цен 3D-печать для многих предприятий становится не экспериментом, а рабочим инструментом. Если раньше нужную деталь приходилось ждать из-за границы, то теперь ее можно воспроизвести на месте.

Организатором форума выступила компания "3Д Профи", которая работает на рынке с 2019 года. Ее руководитель Елена Зубарева говорит, что за это время в регионе накопилось немало практических кейсов.

«С одного из наших алтайских комбинатов позвонили, инженер говорит: "Я не верю в 3D-технологии. Но выхода нет, нам нужно запустить линию". Я ему говорю: вы приезжайте, мы посмотрим ваши изделия и все, что возможно, сделаем. И сделали — это был фиксатор на линию, мы его потом еще усилили, чтобы линия больше не останавливалась, и сейчас мы с этим предприятием плотно сотрудничаем. Суть в том, что в Алтайском крае еще не все знают об аддитивных технологиях, поэтому форум и решили провести, чтобы рассказать бизнесу, что это реальный инструмент для всех сфер», — пояснила Елена Зубарева.

От сканера до готовой детали за время форума

Форум на площадке Алтайского государственного технического университета начали с демонстрации. Участникам показали, как работает 3D-печать вживую. Специалист с помощью устройства, похожего на джойстик от игровой приставки, отсканировал запчасть со всех сторон. После этого система обработала изображение и передала данные на печать.

Пока шли выступления, два 3D-принтера прямо на площадке изготавливали копии детали из разных материалов. К финалу форума участники смогли увидеть уже готовый результат. Ректор АлтГТУ Андрей Марков отметил, что сама технология уже давно вышла за рамки простого прототипирования.

«Само 3D-моделирование еще во времена, когда я сам был студентом, называлось прототипированием. Речь шла о том, что можно не только получить деталь путем срезания с нее лишнего материала, как скульптор убирает глину, камень, но и сделать обратное действие: когда мы наносим материал и выращиваем готовую деталь. Сегодня же появились абсолютно новые возможности: делать неразъемные соединения за один раз, изготавливать детали и формы, которые не всегда можно получить механической обработкой. 3D-моделирование начинает очень уверенно входить в нашу жизнь», — подчеркнул он.

Где уже применяют аддитивные технологии

В Алтайском крае 3D-печать уже используют не только в учебных аудиториях, но и на реальных производствах. Так, компания "Тонар плюс", выпускающая товары для охоты, рыбалки и туризма, печатает на 3D-принтере прототипы пластиковых деталей. Это позволяет дорабатывать конструкцию еще на стадии опытного образца и снижать риски, затраты времени и денег.

Предприятие "АНИТИМ" изготовило втулки для культиватора с помощью 3D-печати. В результате агрегат получил "Серебряную звезду" на выставке "Агросалон". Компания "Сибтара" смогла не только заменить детали для европейского оборудования и избежать простоя, но и сократить расходы на закупку запчастей примерно на треть. Технологию используют и в реставрации. На Алтае с ее помощью делают точные копии старинной оптики для ретроавтомобилей.

В регионе появился свой производитель пластика

Еще один шаг для развития отрасли — появление в Алтайском крае собственного производителя пластика для 3D-принтеров. Это особенно важно в условиях, когда поставки из Китая занимают время, а европейский рынок для многих стал практически недоступен.

О преимуществах местного производства рассказал Ярослав Арсеев из барнаульской компании "Арспласт".

«Наша основная фишка — материалы всегда под рукой у компаний, которые находятся здесь. Что касается поставок из Китая, это логистическое плечо, это временные лаги. А наше конкурентное преимущество — в доступности материала. По технологиям, к сожалению, мы все в России в роли догоняющих. Европа для нас практически недоступна, и мы сконцентрированы на оборудовании Китая. Сырье в основном тоже — Азия, Китай. Поэтому нам приходится догонять и перегонять их с точки зрения технологии добавок, цветов, узкоспециализированных решений для конкретных клиентов», — пояснил он.

Что мешает расти отрасли

Несмотря на растущий интерес бизнеса, задач у этого направления пока много. Среди них — повышение прочности деталей, снижение числа неудачных образцов и подготовка специалистов для новой отрасли.

По словам начальника научного управления АлтГТУ, эксперта Минобороны России Елены Ананьевой, в вузе уже есть команда разработчиков, которая может по запросу внедрять аддитивные технологии в промышленность на постоянной основе. Это, по сути, еще один ресурс для алтайских предприятий, которые ищут способы быстрее адаптироваться к новым условиям и сократить зависимость от импортных комплектующих.

Форум в Барнауле показал, что 3D-печать для Алтайского края перестает быть экзотикой. Она уже помогает предприятиям не останавливать линии, быстрее выводить на рынок новые изделия и экономить на запчастях. Пока отрасль только формируется, но бизнес все чаще начинает смотреть на нее не как на эксперимент, а как на вполне практичную технологию.