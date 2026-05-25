При бездействии УК следует обращаться в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор

25 мая 2026, 15:05, ИА Амител

Горячая вода / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Если управляющая компания не соблюдает график плановых отключений горячей воды, жильцы могут обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Это поможет зафиксировать нарушение и впоследствии получить перерасчет коммунальных платежей, отметила юрист и медиатор Евгения Балдина в интервью РИА Новости.

«При длительном отсутствии горячей воды важно уведомить аварийно-диспетчерскую службу. Специалисты зарегистрируют обращение, дадут ему номер и отметят время поступления, а затем проверят причины и составят акт», — добавила она.

Если проблема не решится быстро, потребитель может инициировать независимую экспертизу качества услуг. Для этого нужно собрать подписи минимум двух соседей и направить письменную претензию управляющей компании с требованием устранить нарушение и сделать перерасчет за период без горячей воды, отметила юрист.

Если претензия не будет удовлетворена, гражданин может подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру, сообщила Балдина.

«Если проблему не удастся решить, можно обратиться в суд. В суде можно добиться устранения нарушений, пересмотра коммунальных платежей, компенсации убытков и морального вреда», — заключила специалист.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле часть жителей осталась без горячей воды с 18 мая по 1 июня.