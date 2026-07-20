Глава Сбербанка рассказал о глобальных вызовах и возможностях России в эпоху ИИ

И также объяснил, почему отечественные модели отстают от американских и китайских

20 июля 2026, 18:15, ИА Амител erid: 2W5zFJpf5Nq

Герман Греф / Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации

Искусственный интеллект пройдет пять этапов развития и к началу 2030-х годов сможет решать любые задачи быстрее и лучше человека. Об этом на заседании Совета Федерации заявил президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Он говорил о глобальных вызовах и возможностях России в эпоху искусственного интеллекта. Спикер описал эволюцию ИИ как путь из пяти ступеней. Все начиналось с распознавания образов и машинного перевода в 2010-х годах. Затем пришел универсальный мультимодальный генеративный ИИ. Сегодня мир живет в эпоху агентного интеллекта. Дальше технологии перейдут в физический мир — к роботам и беспилотникам.

Учиться по-новому

Ближайшие пять лет принесут радикальные перемены, отметил Герман Греф.

«Одна из главных задач государства — перестроить систему образования: пока она не готова к массовому приходу ИИ. В целом искусственный интеллект повлияет на все сферы экономики: в медицине, финансах, юриспруденции, математике он уже во многом справляется с задачами лучше людей», — заявил глава Сбербанка.

Он уточнил, что на выставке в Совете Федерации Сбер представил робота Грина, модели "ГигаЧат" и Kandinsky ("Кандинский"), создающие видео, неотличимые от реальности, медицинские модели, которые находятся на топовом уровне по анализу снимков и постановке диагнозов. Кроме того, были продемонстрированы технологии для спорта — футбола, гимнастики, бега, которые уже помогают тренерам и спортсменам. По поручению главы государства Владимира Путина Сбер запустил обучение мультиагентным системам для вице-губернаторов, отвечающих за цифровую трансформацию.

Гонка мощностей

Все развитые страны сделали ИИ главным приоритетом, пояснил Герман Греф. Инвестиции в инфраструктуру, по его словам, превышают вложения в нефтедобычу. От лидерства российские модели отделяет год отставания от США и полгода — от Китая. Проблема не в инженерах, а в нехватке вычислительных ресурсов и экспериментов.

Валентина Матвиенко поблагодарила председателя банка за выступление и назвала Сбер лидером в развитии ИИ в России.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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