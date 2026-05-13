Глава СПЧ заявил, что запретить VPN в России невозможно

По словам Валерия Фадеева, отключение сервисов может привести к сбоям во всей интернет‑системе

13 мая 2026, 10:58, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев заявил РБК, что запретить или выключить сервисы VPN в России невозможно.

По его словам, VPN — это сложная система и средство закрытой связи, которое используют миллионы контрагентов: предприятия, банки, программисты и другие. Попытка отключить VPN может привести к сбоям во всей интернет‑системе.

Фадеев подчеркнул, что никогда не выступал за запрет VPN, но выразил сожаление из‑за использования таких сервисов для доступа к запрещенным в России источникам информации.

Он считает, что некоторые из этих медиа — не альтернативные источники, а инструменты вражеской пропаганды, в том числе организации, объявленные иностранными агентами или нежелательными. По мнению главы СПЧ, это вопрос не правового ограничения, а гражданского сознания.

Также Фадеев призвал не связывать проблемы с доступом в интернет со свободой слова. В качестве примера он упомянул отключение мобильного интернета в Москве 5 мая.

По его словам, это было связано с вопросами безопасности. Глава СПЧ отметил, что в периоды сбоев стоит полагаться на традиционные способы — наличные деньги и телефонные звонки.

«На одной чаше весов — суперкомфорт XXI века, а на другой — безопасность», — подчеркнул он.

В последние месяцы в России вводятся ограничительные меры в отношении VPN‑сервисов. Так, в марте Минцифры призвало маркетплейсы, банки и другие крупные цифровые платформы ограничивать работу сервисов для пользователей с включенным VPN.