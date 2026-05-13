Глава СПЧ заявил, что запретить VPN в России невозможно
По словам Валерия Фадеева, отключение сервисов может привести к сбоям во всей интернет‑системе
13 мая 2026, 10:58, ИА Амител
Председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев заявил РБК, что запретить или выключить сервисы VPN в России невозможно.
По его словам, VPN — это сложная система и средство закрытой связи, которое используют миллионы контрагентов: предприятия, банки, программисты и другие. Попытка отключить VPN может привести к сбоям во всей интернет‑системе.
Фадеев подчеркнул, что никогда не выступал за запрет VPN, но выразил сожаление из‑за использования таких сервисов для доступа к запрещенным в России источникам информации.
Он считает, что некоторые из этих медиа — не альтернативные источники, а инструменты вражеской пропаганды, в том числе организации, объявленные иностранными агентами или нежелательными. По мнению главы СПЧ, это вопрос не правового ограничения, а гражданского сознания.
Также Фадеев призвал не связывать проблемы с доступом в интернет со свободой слова. В качестве примера он упомянул отключение мобильного интернета в Москве 5 мая.
По его словам, это было связано с вопросами безопасности. Глава СПЧ отметил, что в периоды сбоев стоит полагаться на традиционные способы — наличные деньги и телефонные звонки.
«На одной чаше весов — суперкомфорт XXI века, а на другой — безопасность», — подчеркнул он.
В последние месяцы в России вводятся ограничительные меры в отношении VPN‑сервисов. Так, в марте Минцифры призвало маркетплейсы, банки и другие крупные цифровые платформы ограничивать работу сервисов для пользователей с включенным VPN.
11:15:08 13-05-2026
хоть один нормальный, боле менее понимающий человек. но депутаты нынешней власти, известной фракции, без образования и понимания, все равно продолжат пилить сук на котором сидим.
16:05:40 13-05-2026
Гость (11:15:08 13-05-2026) хоть один нормальный, боле менее понимающий человек. но деп... В ИТ уже невозможно без ВПН и дня проработать. Техническая документация и статьи не открываются. При современных темпах их нет смысла переводить и копировать на наши хостинги. Информация устаревает быстрее. Каждый день потрченный на поиск доступа к свободно опубликованной информации - это отставание и неконкурентность на мировом рынке.
12:05:07 13-05-2026
представьте что в 1941 году в прифронтовом городе чиновник бы заявил Мы не можем запретить радиоприемники потому что многие системы связи это сбойнет. Да его бы смерш у первой же стенки расстрелял за такие речи и за такую деятельность
Верховный должен дать неделю на отключение ВПН. А особый отдел проконтролировать исполнение
И наказать за сбои или неисполнение
20:23:49 13-05-2026
Холмс (12:05:07 13-05-2026) представьте что в 1941 году в прифронтовом городе чиновник б... Сегодня 2026. Очнитесь
10:20:17 14-05-2026
Холмс (12:05:07 13-05-2026) представьте что в 1941 году в прифронтовом городе чиновник б... ага а потом гуляй в галошах, и слюнями давись на импортную одежку. не гворя уж о технике. ну ништяк перспективка