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Глава СПЧ заявил, что запретить VPN в России невозможно

По словам Валерия Фадеева, отключение сервисов может привести к сбоям во всей интернет‑системе

13 мая 2026, 10:58, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев заявил РБК, что запретить или выключить сервисы VPN в России невозможно.

По его словам, VPN — это сложная система и средство закрытой связи, которое используют миллионы контрагентов: предприятия, банки, программисты и другие. Попытка отключить VPN может привести к сбоям во всей интернет‑системе.

Фадеев подчеркнул, что никогда не выступал за запрет VPN, но выразил сожаление из‑за использования таких сервисов для доступа к запрещенным в России источникам информации.

Он считает, что некоторые из этих медиа — не альтернативные источники, а инструменты вражеской пропаганды, в том числе организации, объявленные иностранными агентами или нежелательными. По мнению главы СПЧ, это вопрос не правового ограничения, а гражданского сознания.

Также Фадеев призвал не связывать проблемы с доступом в интернет со свободой слова. В качестве примера он упомянул отключение мобильного интернета в Москве 5 мая.

По его словам, это было связано с вопросами безопасности. Глава СПЧ отметил, что в периоды сбоев стоит полагаться на традиционные способы — наличные деньги и телефонные звонки. 

«На одной чаше весов — суперкомфорт XXI века, а на другой — безопасность», — подчеркнул он.

В последние месяцы в России вводятся ограничительные меры в отношении VPN‑сервисов. Так, в марте Минцифры призвало маркетплейсы, банки и другие крупные цифровые платформы ограничивать работу сервисов для пользователей с включенным VPN.

Компьютер, работа, технологии / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Разработчики популярных нейросетей продолжат блокировать пользователей из России

Иногда сервисы не блокируют учетную запись полностью, а отправляют ее на дополнительную проверку
НОВОСТИОбщество

запреты Мобильная связь
       

Комментарии 5

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Гость

11:15:08 13-05-2026

хоть один нормальный, боле менее понимающий человек. но депутаты нынешней власти, известной фракции, без образования и понимания, все равно продолжат пилить сук на котором сидим.

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Гость

16:05:40 13-05-2026

Гость (11:15:08 13-05-2026) хоть один нормальный, боле менее понимающий человек. но деп... В ИТ уже невозможно без ВПН и дня проработать. Техническая документация и статьи не открываются. При современных темпах их нет смысла переводить и копировать на наши хостинги. Информация устаревает быстрее. Каждый день потрченный на поиск доступа к свободно опубликованной информации - это отставание и неконкурентность на мировом рынке.

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Холмс

12:05:07 13-05-2026

представьте что в 1941 году в прифронтовом городе чиновник бы заявил Мы не можем запретить радиоприемники потому что многие системы связи это сбойнет. Да его бы смерш у первой же стенки расстрелял за такие речи и за такую деятельность
Верховный должен дать неделю на отключение ВПН. А особый отдел проконтролировать исполнение
И наказать за сбои или неисполнение

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Юрий

20:23:49 13-05-2026

Холмс (12:05:07 13-05-2026) представьте что в 1941 году в прифронтовом городе чиновник б... Сегодня 2026. Очнитесь

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Гость

10:20:17 14-05-2026

Холмс (12:05:07 13-05-2026) представьте что в 1941 году в прифронтовом городе чиновник б... ага а потом гуляй в галошах, и слюнями давись на импортную одежку. не гворя уж о технике. ну ништяк перспективка

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