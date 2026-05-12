Работу на госслужбе он начал в 2010-м, а регион возглавляет уже восьмой год

12 мая 2026, 15:19, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

12 мая губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнилось 55 лет. Глава региона занимает свой пост уже восьмой год.

Виктор Петрович Томенко родился в 1971 году в Норильске. В 1993-м окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в цветной металлургии". Трудовую карьеру начал еще до окончания высшего образовательного учреждения — в 17 лет устроился на Надеждинский металлургический завод Норильского горно-металлургического комбината имени Завенягина. Придя на завод как аппаратчик-гидрометаллург 1-го разряда, к 1994 году возглавил отдел налогов финансового управления.

С 1997 по 2010 год карьера Виктора Петровича была связана с "Норильским никелем". В ноябре 2001-го стал заместителем гендиректора по экономике и финансам в заполярном филиале компании, позже — первым заместителем генерального директора. С 2004 года возглавлял филиал.

Работу на госслужбе Томенко начал в 2010 году — тогда он занял должность заместителя губернатора Красноярского края — заместителя председателя правительства Красноярского края. С 2011-го возглавлял правительство региона. С 2014-го был первым заместителем главы региона — председателем правительства Красноярского края.

30 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края, а в сентябре того же года он победил на выборах и вступил в должность губернатора. В 2023-м переизбрался на новый пятилетний срок.

В апреле 2026 года у Виктора Томенко родился внук. Радостное событие у главы региона случилось накануне большого православного праздника Пасхи.

Ранее политолог Сергей Комарицын отметил amic.ru, что хорошая репутация Виктора Томенко сложилась еще в "Норильском никеле", а управленческие качества весьма эффективно проявлялись и во время работы в красноярском правительстве.