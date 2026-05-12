Губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнилось 55 лет
Работу на госслужбе он начал в 2010-м, а регион возглавляет уже восьмой год
12 мая 2026, 15:19, ИА Амител
12 мая губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнилось 55 лет. Глава региона занимает свой пост уже восьмой год.
Виктор Петрович Томенко родился в 1971 году в Норильске. В 1993-м окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в цветной металлургии". Трудовую карьеру начал еще до окончания высшего образовательного учреждения — в 17 лет устроился на Надеждинский металлургический завод Норильского горно-металлургического комбината имени Завенягина. Придя на завод как аппаратчик-гидрометаллург 1-го разряда, к 1994 году возглавил отдел налогов финансового управления.
С 1997 по 2010 год карьера Виктора Петровича была связана с "Норильским никелем". В ноябре 2001-го стал заместителем гендиректора по экономике и финансам в заполярном филиале компании, позже — первым заместителем генерального директора. С 2004 года возглавлял филиал.
Работу на госслужбе Томенко начал в 2010 году — тогда он занял должность заместителя губернатора Красноярского края — заместителя председателя правительства Красноярского края. С 2011-го возглавлял правительство региона. С 2014-го был первым заместителем главы региона — председателем правительства Красноярского края.
30 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края, а в сентябре того же года он победил на выборах и вступил в должность губернатора. В 2023-м переизбрался на новый пятилетний срок.
В апреле 2026 года у Виктора Томенко родился внук. Радостное событие у главы региона случилось накануне большого православного праздника Пасхи.
Ранее политолог Сергей Комарицын отметил amic.ru, что хорошая репутация Виктора Томенко сложилась еще в "Норильском никеле", а управленческие качества весьма эффективно проявлялись и во время работы в красноярском правительстве.
«Его можно назвать хозяйственником», — подчеркнул эксперт.
16:17:21 12-05-2026
Телец — второй знак зодиака, символизирует расцвет жизни после начала весны. К представителям этого знака причисляют людей, рождённых с 21 апреля по 20 мая.
Стихия — земля, планета-покровитель — Венера. Зодиакальный символ — Бык.
Характеристика
Некоторые черты, которые, по астрологическим представлениям, характерны для Тельцов:
Положительные качества: доброта, щедрость, преданность, терпеливость
Негативные черты: скучность, пессимистичный взгляд на вещи, упрямство
Практичность и житейская мудрость, неторопливость делают Тельца основательным домохозяином.
Восприимчивость ко всему прекрасному, сильная интуиция, склонность анализировать ситуацию перед совершением поступков.
Любовь к ощущению стабильности и безопасности, чувство неопределённости и скорых перемен переносится остро.
Карьера
Некоторые особенности, которые, по астрологическим представлениям, влияют на профессиональную реализацию Тельцов:
Трудолюбие и упорство — Тельцы способны методично двигаться к цели, преодолевая препятствия.
Консерватизм в мышлении — Тельцы предпочитают проверенные методы рискованным экспериментам, что делает их специалистами в областях, требующих тщательности и точности.
Подходят профессии, связанные с деньгами, искусством и дизайном, гастрономией и пищевой индустрией. Например, финансовый аналитик, инвестиционный консультант, дизайнер интерьера.
17:31:57 12-05-2026
Виктор Петрович с днем рождения! Успехов по всем направлениям.
01:44:19 13-05-2026
Поздравления будут интересней , когда исполнится 88 лет . Наверное даже стоило спросить , как он хотел бы провести день своего рождения в 88 ?