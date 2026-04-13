У губернатора Алтайского края Виктора Томенко родился внук
Радостное событие у главы региона случилось накануне большого православного праздника Пасхи
13 апреля 2026, 12:53, ИА Амител
Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко впервые стал дедушкой: внук главы региона родился 9 апреля — накануне большого православного праздника Пасхи, пишет "Толк".
«Имя новорожденного пока не раскрывается», — отмечает издание.
У Виктора Томенко и его супруги Татьяны есть единственная дочь — Галина. Она получила высшее юридическое образование в Москве, в 2021 году вышла замуж за Александра Тилипмана.
12:59:52 13-04-2026
поздравляю ДЕД.
13:49:13 13-04-2026
Он родился в России. И имя у него чисто русское. Крепкое имя! Поздравляю Виктор Петрович и Татьяна Владимировна!
13:55:43 13-04-2026
Поздравляю деда! Внуки не только огромная радость, но больше ответственности и беспокойства. Думаю, Виктор Петрович справится с новыми обязанностями. Здоровья маме и малышу!
11:55:07 14-04-2026
Очередной стимул к ударному труду.