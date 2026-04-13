У губернатора Алтайского края Виктора Томенко родился внук

Радостное событие у главы региона случилось накануне большого православного праздника Пасхи

13 апреля 2026, 12:53, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко впервые стал дедушкой: внук главы региона родился 9 апреля — накануне большого православного праздника Пасхи, пишет "Толк".

«Имя новорожденного пока не раскрывается», — отмечает издание.

У Виктора Томенко и его супруги Татьяны есть единственная дочь — Галина. Она получила высшее юридическое образование в Москве, в 2021 году вышла замуж за Александра Тилипмана.