Сеть массажных салонов с интим-услугами ликвидировали в Алтайском крае

При проведении обысков изъято большое количество эротических аксессуаров

17 ноября 2025, 17:20, ИА Амител

Сотрудники полиции из Алтайского края пресекли деятельность восьми массажных салонов в Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске, Томске и Сургуте, где клиентам оказывались интим-услуги, сообщает региональное МВД.

«Задержаны 27 человек: организатор 1985 года рождения, его ближайший сообщник 1987 года рождения, а также управляющие и администраторы. Кроме того, установлены 52 женщины в возрасте от 18 до 45 лет, непосредственно занимавшиеся оказанием услуг сексуального характера за деньги», – рассказали в ведомстве.

При проведении обысков в заведениях и по местам жительства злоумышленников изъяты сотовые телефоны, банковские карты, документация, договоры на оказание услуг, кассовые аппараты, ноутбуки, компьютеры, денежные средства, платежные терминалы, системы видеонаблюдения, а также большое количество эротических аксессуаров.

По версии полиции, организаторы противоправной схемы вербовали девушек и нанимали их в качестве массажисток.

В отношении девушек составлены административные материалы по статье "Занятие проституцией".

Двум участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.