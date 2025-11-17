Сеть массажных салонов с интим-услугами ликвидировали в Алтайском крае
При проведении обысков изъято большое количество эротических аксессуаров
17 ноября 2025, 17:20, ИА Амител
Сотрудники полиции из Алтайского края пресекли деятельность восьми массажных салонов в Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске, Томске и Сургуте, где клиентам оказывались интим-услуги, сообщает региональное МВД.
«Задержаны 27 человек: организатор 1985 года рождения, его ближайший сообщник 1987 года рождения, а также управляющие и администраторы. Кроме того, установлены 52 женщины в возрасте от 18 до 45 лет, непосредственно занимавшиеся оказанием услуг сексуального характера за деньги», – рассказали в ведомстве.
При проведении обысков в заведениях и по местам жительства злоумышленников изъяты сотовые телефоны, банковские карты, документация, договоры на оказание услуг, кассовые аппараты, ноутбуки, компьютеры, денежные средства, платежные терминалы, системы видеонаблюдения, а также большое количество эротических аксессуаров.
По версии полиции, организаторы противоправной схемы вербовали девушек и нанимали их в качестве массажисток.
В отношении девушек составлены административные материалы по статье "Занятие проституцией".
Двум участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
17:42:09 17-11-2025
Как чо хорошее, так сразу надо ликвидировать.
18:03:35 17-11-2025
Договоры на оказание услуг??? Однако!!!
19:16:07 17-11-2025
Позарившись на капиталистическую "свободу", логично ли искоренять одно из прямых её следствий - вольную торговлю собственными телами, пользующимися ажиотажным спросом?
09:58:30 18-11-2025
Гость (19:16:07 17-11-2025) Позарившись на капиталистическую "свободу", логично ли искор... Торгуйте, только без организаторов (рабовладельцев и сутенёров).
20:04:05 17-11-2025
Изъяты кассовые аппараты...они че чеки выбивали*
09:30:39 18-11-2025
Гость (20:04:05 17-11-2025) Изъяты кассовые аппараты...они че чеки выбивали*... И налоги платили...
21:41:50 17-11-2025
и где теперь отдыхать
22:42:29 17-11-2025
это неужто та баня воле детского садика?? на Полярном проезде. она?
23:23:48 17-11-2025
Кто знает, что за салон ликвидировали?
00:49:20 18-11-2025
Андрей (23:23:48 17-11-2025) Кто знает, что за салон ликвидировали?... Босс походу или бест он называется
08:21:23 18-11-2025
Лишь бы что то ликвидировать. А вы что полезного создали, для людей, где народу отдыхать? Госуслуги? Макс? СВО?
09:28:09 18-11-2025
Заныли, кобелоны
10:10:30 18-11-2025
как алтайские попали в другие регионы?
10:23:12 18-11-2025
С каких это пор массаж стал уголовно наказуемым деянием ?
У нас что, появилась новая статья "за незаконное хранение ф.а.ллоимитаторов" ?
Опять же почему мы узнаём только о закрытии салона? Где новости про открытие? Я похоже пропустил столько мякотки!