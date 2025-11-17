НОВОСТИПроисшествия

Сеть массажных салонов с интим-услугами ликвидировали в Алтайском крае

При проведении обысков изъято большое количество эротических аксессуаров

17 ноября 2025, 17:20, ИА Амител

Сотрудники полиции из Алтайского края пресекли деятельность восьми массажных салонов в Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске, Томске и Сургуте, где клиентам оказывались интим-услуги, сообщает региональное МВД.

«Задержаны 27 человек: организатор 1985 года рождения, его ближайший сообщник 1987 года рождения, а также управляющие и администраторы. Кроме того, установлены 52 женщины в возрасте от 18 до 45 лет, непосредственно занимавшиеся оказанием услуг сексуального характера за деньги», – рассказали в ведомстве.

При проведении обысков в заведениях и по местам жительства злоумышленников изъяты сотовые телефоны, банковские карты, документация, договоры на оказание услуг, кассовые аппараты, ноутбуки, компьютеры, денежные средства, платежные терминалы, системы видеонаблюдения, а также большое количество эротических аксессуаров.

По версии полиции, организаторы противоправной схемы вербовали девушек и нанимали их в качестве массажисток.

В отношении девушек составлены административные материалы по статье "Занятие проституцией".

Двум участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Алтайский край

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

17:42:09 17-11-2025

Как чо хорошее, так сразу надо ликвидировать.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

18:03:35 17-11-2025

Договоры на оказание услуг??? Однако!!!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:16:07 17-11-2025

Позарившись на капиталистическую "свободу", логично ли искоренять одно из прямых её следствий - вольную торговлю собственными телами, пользующимися ажиотажным спросом?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:58:30 18-11-2025

Гость (19:16:07 17-11-2025) Позарившись на капиталистическую "свободу", логично ли искор... Торгуйте, только без организаторов (рабовладельцев и сутенёров).

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:04:05 17-11-2025

Изъяты кассовые аппараты...они че чеки выбивали*

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:39 18-11-2025

Гость (20:04:05 17-11-2025) Изъяты кассовые аппараты...они че чеки выбивали*... И налоги платили...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:41:50 17-11-2025

и где теперь отдыхать

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:42:29 17-11-2025

это неужто та баня воле детского садика?? на Полярном проезде. она?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

23:23:48 17-11-2025

Кто знает, что за салон ликвидировали?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
к

00:49:20 18-11-2025

Андрей (23:23:48 17-11-2025) Кто знает, что за салон ликвидировали?... Босс походу или бест он называется

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:21:23 18-11-2025

Лишь бы что то ликвидировать. А вы что полезного создали, для людей, где народу отдыхать? Госуслуги? Макс? СВО?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:09 18-11-2025

Заныли, кобелоны

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:30 18-11-2025

как алтайские попали в другие регионы?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:12 18-11-2025

С каких это пор массаж стал уголовно наказуемым деянием ?
У нас что, появилась новая статья "за незаконное хранение ф.а.ллоимитаторов" ?
Опять же почему мы узнаём только о закрытии салона? Где новости про открытие? Я похоже пропустил столько мякотки!

  -8 Нравится
Ответить
