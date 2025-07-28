НОВОСТИОбщество

Матвиенко предложила сделать в России "более модный" аналог лабубу

По ее словам, русские матрешки уже устарели

28 июля 2025, 18:10, ИА Амител

Игрушка Лабубу (Labubu) / Фото: asfera.info
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создавать российские трендовые товары, похожие на куклы лабубу, ставшие популярными во всем мире, сообщает "Интерфакс".

Матвиенко отметила, что кукла лабубу - уродец, смотреть на нее невозможно, однако во всем мире она стала популярной.

«Все носят эту куклу на сумках. Это модно, это стильно. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру», - подчеркнула спикер Совфеда.

Она указала, что русскими матрешками в мире уже никого не удивишь и на сумках их никто не носит, поэтому следует создавать новые товары, которые будут ассоциироваться с Россией.

«Надо эту работу активизировать, чтобы лабубу наши российские были более модные в мире», - отметила Матвиенко.

Ранее алтайский искусствовед объяснил феномен популярности лабубу.

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

18:55:58 28-07-2025

Вообще не понимаю взлета этой Лабубы.
Реально страшная кукла.
Почему миллионы ее покупают? Как все? Слепая дань моде?

Avatar Picture
Гость

20:09:10 28-07-2025

Гость (18:55:58 28-07-2025) Вообще не понимаю взлета этой Лабубы. Реально страшная к... Не покупай. Никто не заставляет

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

20:35:05 28-07-2025

Гость (18:55:58 28-07-2025) Вообще не понимаю взлета этой Лабубы. Реально страшная к...
Люди существа социальные. Сначала они хотят выделиться, а потом быть как все. А ещё предприимчивые и жадные. Это всегда было и будет. Спиннеры, сквиши, nft арты.. Вспомните хотя бы Тюльпановую лихорадку в Нидерландах. Люди закладывали все свое имущество, чтобы купить редкие сорта

Avatar Picture
гость

22:38:47 28-07-2025

Sic semper tyrannis (20:35:05 28-07-2025) Люди существа социальные. Сначала они хотят выделиться, ... Ага, хочется с вами не согласиться, но увы и ах, то лысые, то косматые, то с бородами, то с мотней на уровне колен, то джинсики в обтяжку, как не жмет на.. ну вы поняли, то партаками поисколются. Мода будь ей пусто))

Avatar Picture
гость

22:33:38 28-07-2025

Гость (18:55:58 28-07-2025) Вообще не понимаю взлета этой Лабубы. Реально страшная к... Фигня, че там страшного это вы еще хаги-ваги не видели))

Avatar Picture
dok_СФ

20:05:09 28-07-2025

Конкурировать с глупостью?

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

20:38:47 28-07-2025

Проблема наших законотворцев в том, что они пытаются все сделать насильно, пытаясь заменить что-то другое. В то время как массовая популярность работает совсем не так.

Avatar Picture
Гость

07:09:05 29-07-2025

Матвиенко, сделай Россию и россиян процветающими, то народ потянется к стране, а так только символ страны, черт с кочергой.

Avatar Picture
Горожанин.

08:22:12 29-07-2025

Гость! Скажи " Чей Крым",назвать символом России "черт с кочергой" может только укронацист, особенно, с Зап.Украины. Их хорошо знаю. Не раз в командировках там был на первоклассных предприятиях, которые им построил СССР, но они не очень ценили это.

Avatar Picture
Musik

09:32:45 29-07-2025

Горожанин. (08:22:12 29-07-2025) Гость! Скажи " Чей Крым",назвать символом России "черт с ко... предлагайте взамен что-то.
я вот предлагаю сделать плюшевую Бузову М1:2 и раздавать непослушным детям забесплатно.
а вы?

Avatar Picture
Гость

16:53:56 29-07-2025

Musik (09:32:45 29-07-2025) предлагайте взамен что-то.я вот предлагаю сделать плюшев... ))) хаги ваги рыдает в углу, пожалейте детей мож они и непослушные но не настолько же.

