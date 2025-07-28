Матвиенко предложила сделать в России "более модный" аналог лабубу

По ее словам, русские матрешки уже устарели

28 июля 2025, 18:10, ИА Амител

Игрушка Лабубу (Labubu) / Фото: asfera.info

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создавать российские трендовые товары, похожие на куклы лабубу, ставшие популярными во всем мире, сообщает "Интерфакс".

Матвиенко отметила, что кукла лабубу - уродец, смотреть на нее невозможно, однако во всем мире она стала популярной.

«Все носят эту куклу на сумках. Это модно, это стильно. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру», - подчеркнула спикер Совфеда.

Она указала, что русскими матрешками в мире уже никого не удивишь и на сумках их никто не носит, поэтому следует создавать новые товары, которые будут ассоциироваться с Россией.

«Надо эту работу активизировать, чтобы лабубу наши российские были более модные в мире», - отметила Матвиенко.

