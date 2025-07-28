Матвиенко предложила сделать в России "более модный" аналог лабубу
По ее словам, русские матрешки уже устарели
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создавать российские трендовые товары, похожие на куклы лабубу, ставшие популярными во всем мире, сообщает "Интерфакс".
Матвиенко отметила, что кукла лабубу - уродец, смотреть на нее невозможно, однако во всем мире она стала популярной.
«Все носят эту куклу на сумках. Это модно, это стильно. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру», - подчеркнула спикер Совфеда.
Она указала, что русскими матрешками в мире уже никого не удивишь и на сумках их никто не носит, поэтому следует создавать новые товары, которые будут ассоциироваться с Россией.
«Надо эту работу активизировать, чтобы лабубу наши российские были более модные в мире», - отметила Матвиенко.
Ранее алтайский искусствовед объяснил феномен популярности лабубу.
18:55:58 28-07-2025
Вообще не понимаю взлета этой Лабубы.
Реально страшная кукла.
Почему миллионы ее покупают? Как все? Слепая дань моде?
20:09:10 28-07-2025
20:35:05 28-07-2025
Люди существа социальные. Сначала они хотят выделиться, а потом быть как все. А ещё предприимчивые и жадные. Это всегда было и будет. Спиннеры, сквиши, nft арты.. Вспомните хотя бы Тюльпановую лихорадку в Нидерландах. Люди закладывали все свое имущество, чтобы купить редкие сорта
22:38:47 28-07-2025
Sic semper tyrannis (20:35:05 28-07-2025) Люди существа социальные. Сначала они хотят выделиться, ... Ага, хочется с вами не согласиться, но увы и ах, то лысые, то косматые, то с бородами, то с мотней на уровне колен, то джинсики в обтяжку, как не жмет на.. ну вы поняли, то партаками поисколются. Мода будь ей пусто))
22:33:38 28-07-2025
Гость (18:55:58 28-07-2025) Вообще не понимаю взлета этой Лабубы. Реально страшная к... Фигня, че там страшного это вы еще хаги-ваги не видели))
20:05:09 28-07-2025
Конкурировать с глупостью?
20:38:47 28-07-2025
Проблема наших законотворцев в том, что они пытаются все сделать насильно, пытаясь заменить что-то другое. В то время как массовая популярность работает совсем не так.
07:09:05 29-07-2025
Матвиенко, сделай Россию и россиян процветающими, то народ потянется к стране, а так только символ страны, черт с кочергой.
08:22:12 29-07-2025
Гость! Скажи " Чей Крым",назвать символом России "черт с кочергой" может только укронацист, особенно, с Зап.Украины. Их хорошо знаю. Не раз в командировках там был на первоклассных предприятиях, которые им построил СССР, но они не очень ценили это.
09:32:45 29-07-2025
Горожанин. (08:22:12 29-07-2025) Гость! Скажи " Чей Крым",назвать символом России "черт с ко... предлагайте взамен что-то.
я вот предлагаю сделать плюшевую Бузову М1:2 и раздавать непослушным детям забесплатно.
а вы?
16:53:56 29-07-2025
Musik (09:32:45 29-07-2025) предлагайте взамен что-то.я вот предлагаю сделать плюшев... ))) хаги ваги рыдает в углу, пожалейте детей мож они и непослушные но не настолько же.