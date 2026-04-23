Нельзя ошибиться. Вице-губернатор Алтая назвал главные проблемы в местном спорте

Виталий Снесарь потребовал заранее планировать спортивные объекты, не срывать программу "Земский тренер" и не замалчивать проблемы

23 апреля 2026, 06:15, Вячеслав Кондаков

Виталий Снесарь и Михаил Панфилов / Фото: "Алтайский спорт"

Вице-премьер правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора Виталий Снесарь на итоговой коллегии регионального Минспорта, прошедшей 21 апреля, обозначил ключевые проблемы в отрасли. Именно Снесарь курирует развитие спорта в правительстве Алтайского края и потребовал уходить от работы "по ситуации". Он высказался о срывах графиков строительства объектов на местах, потребовал на два-три года вперед планировать распределение федеральных спортивных объектов и отдельно предупредил не допустить провала реализации программы "Земский тренер".

Избежать конфузов

Подводя итоги работы Минспорта региона за 2025 год, Виталий Снесарь обозначил несколько задач, которые нужно решать постоянно. Первая связана со спортивными объектами, которые край строит по федеральным и краевым программам. Некоторые из них потом превращаются в долгострои, как ФОК на улице Сиреневой. Также в крае возводят умные площадки. Но как показывает практика Первомайского района, делают это иногда некачественно и с нарушениями. В итоге из-за превышений полномочий, связанных со строительством умной площадки, в отношении главы Первомайского района Ольги Фроловой возбудили уголовное дело.

По словам Виталия Снесаря, история там вышла далеко за рамки одной стройки и ударила уже по управлению муниципалитетом.

«В итоге мы потеряли вполне качественного, работоспособного руководителя муниципального образования. Привезли на территорию, отдали — ну курируйте, доводите до конца, подсказывайте, бейте по рукам, не давайте ошибиться, звоните в колокола», — заявил Виталий Снесарь.

План на три года, а не паника в последний момент

Отдельно Виталий Снесарь остановился на том, что спортивные площадки и другие объекты нельзя распределять в авральном режиме. По его словам, у края уже сейчас должна быть понятная схема на несколько лет вперед: какой муниципалитет что и когда получит.

«У нас с вами примерно на три года вперед должна быть расписана линейка: куда, в какой муниципалитет мы пойдем в следующем году, через год и через два года», — подчеркнул он.

По его словам, федеральный центр не будет бесконечно раздавать регионам крупные объекты, поэтому тем более важно заранее готовиться к каждому проекту. Снесарь описал и типичную для таких случаев реакцию на местах, когда район узнает о будущем объекте слишком поздно.

"Нельзя облажаться" с земским тренером

Также в ходе коллегии Виталий Снесарь заранее призвал ответственно подойти к новой программе "Земский тренер". По ней уже в этом году нужно найти десять человек, которые поедут работать в сельскую местность. Снесарь дал понять, что провал этой кампании станет серьезным ударом по репутации всей системы. В таком случае все разговоры о развитии спорта на сельских территориях будут выглядеть пустыми.

«Нам нельзя — можно про такое словом — облажаться, понимаете? И если мы с вами десять земских тренеров не наберем за сезон, это значит, что мы с вами не очень подготовились, если честно. То, что мы всем трубим о том, что у нас спорт на селе, мы тут о-го-го, а потом десять человек мы не можем набрать — недопустимо», — подчеркнул Виталий Снесарь.

По его словам, вопрос нужно взять на персональный контроль. Он прямо обратился к руководству министерства и потребовал постоянно докладывать о ходе работы.

Нужно оживить спортивную журналистику

Еще один блок выступления был посвящен тому, как в крае говорят и пишут о спорте. Снесарь считает, что спортивная журналистика в регионе нуждается в перезагрузке. По его словам, уже есть предварительные переговоры с вузами, и край попытается "взбодрить спортивную журналистику".

«Есть несколько задумок с высшей школой региона, у нас уже предварительные переговоры идут. Мы попытаемся как-то взбодрить спортивную журналистику в регионе», — сказал вице-премьер.

Виталий Снесарь напомнил об известных журналистах, которые работают на федеральных каналах. В качестве примера он назвал комментаторов Михаила Меламеда и Степана Манакова.

Олимпиады надо сохранять, несмотря на проблемы

Отдельно вице-премьер остановился на краевых олимпиадах — сельских и городских. Он назвал их "фирменным знаком", который край обязан сохранить.

«Олимпиады наши — фирменный знак, то, что мы должны сохранять, умножать и не терять», — сказал Снесарь.

При этом сейчас власти серьезно рассматривают возможность отказаться от проведения олимпиад среди городов, чтобы сэкономить средства. Поэтому Виталий Снесарь предложил подумать, чтобы Барнаул проводил олимпиаду на постоянно основе. Что касается сельских олимпиад, то в этом году она пройдет в Белокурихе.

Еще одна тема, которую поднял Снесарь, — бизнесмены, поддерживающие спорт деньгами. По его словам, край почему-то упустил это направление, хотя поддержка меценатов для спорта очевидно важна. В частности, предлагается по итогам года награждать самых лучших меценатов.

«Даже не понимаю, почему этого не было», — сказал он.

Денег мало

В конце выступления Виталий Снесарь затронул тему поездок юных спортсменов на соревнования и в целом финансирования спорта. Он признал, что краевой бюджет не сможет закрыть все запросы.

Поэтому, по его словам, придется опираться не только на казну, но и на федерации, спонсоров и просто заинтересованных людей. При этом просить помощь, как считает вице-премьер, нужно без унизительной риторики.

При этом вице-губернатор отметил, что базовый минимум в отрасли обеспечен, но "сидеть на минимуме не всегда комфортно и приятно", особенно если край рассчитывает на развитие, а не на простое выживание. В качестве альтернативы чиновник предложил активнее работать с бизнесом и использовать инструмент государственно-частного партнерства.

В завершении выступления Виталий Снесарь высказался о том, что министры спорта в Алтайском крае сменяются едва ли не каждый год.