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На Алтае пьяная девушка подожгла автомобиль подруги

Поссорилась со знакомой и в состоянии опьянения пошла на место парковки её машины

01 июня 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 18-летнюю жительницу осудили за поджог автомобиля, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл в одном из сёл Крутихинского района. Девушка поссорилась со знакомой и в состоянии опьянения пошла на место парковки её машины.

"С помощью зажигалки подожгла пластиковый подкрылок и, дождавшись воспламенения автомобиля, скрылась", – рассказали в ведомстве.

Местные жители заметили горящий автомобиль и потушили пламя, благодаря чему машина не сгорела полностью.

Девушка свою вину признала и раскаялась. Суд назначил ей два года лишения свободы условно.

Алтайский край суд общественный транспорт

Комментарии 3

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Гость

16:23:01 01-06-2023

Пусть говорят, что дружбы женской не бывает, Пускай болтают, но я то знаю, Что мы с тобою ни на что не променяем Сердечной дружбы нам подаренной судьбой!...

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Гость

16:33:25 01-06-2023

А с чего вы взяли , что это подруга? Написано - знакомая!!!

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Гость

11:55:09 02-06-2023

Гость (16:33:25 01-06-2023) А с чего вы взяли , что это подруга? Написано - знакомая!!!... пьяная девушка подожгла автомобиль подруги

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