На Алтае пьяная девушка подожгла автомобиль подруги
Поссорилась со знакомой и в состоянии опьянения пошла на место парковки её машины
01 июня 2023, 16:18, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 18-летнюю жительницу осудили за поджог автомобиля, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошёл в одном из сёл Крутихинского района. Девушка поссорилась со знакомой и в состоянии опьянения пошла на место парковки её машины.
"С помощью зажигалки подожгла пластиковый подкрылок и, дождавшись воспламенения автомобиля, скрылась", – рассказали в ведомстве.
Местные жители заметили горящий автомобиль и потушили пламя, благодаря чему машина не сгорела полностью.
Девушка свою вину признала и раскаялась. Суд назначил ей два года лишения свободы условно.
16:23:01 01-06-2023
Пусть говорят, что дружбы женской не бывает, Пускай болтают, но я то знаю, Что мы с тобою ни на что не променяем Сердечной дружбы нам подаренной судьбой!...
16:33:25 01-06-2023
А с чего вы взяли , что это подруга? Написано - знакомая!!!
11:55:09 02-06-2023
Гость (16:33:25 01-06-2023) А с чего вы взяли , что это подруга? Написано - знакомая!!!... пьяная девушка подожгла автомобиль подруги