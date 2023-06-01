На Алтае пьяная девушка подожгла автомобиль подруги

Поссорилась со знакомой и в состоянии опьянения пошла на место парковки её машины

01 июня 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 18-летнюю жительницу осудили за поджог автомобиля, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл в одном из сёл Крутихинского района. Девушка поссорилась со знакомой и в состоянии опьянения пошла на место парковки её машины.

"С помощью зажигалки подожгла пластиковый подкрылок и, дождавшись воспламенения автомобиля, скрылась", – рассказали в ведомстве.

Местные жители заметили горящий автомобиль и потушили пламя, благодаря чему машина не сгорела полностью.

Девушка свою вину признала и раскаялась. Суд назначил ей два года лишения свободы условно.