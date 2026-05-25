Теплоходные экскурсии по Оби начнутся с 30 мая. Расписание

Алтайский краеведческий музей будет проводить экскурсии на теплоходах

25 мая 2026, 13:45, ИА Амител

Теплоход на Оби / Фото: amic.ru

С 30 мая стартует сезон теплоходных экскурсий, которые начнет проводить Алтайский краеведческий музей.

Как указали на официальной странице учреждения во "ВКонтакте", в познавательные путешествия гости смогут отправляться по субботам.

Расписание

30 мая — "Река серебра. К 300-летию горного дела на Алтае" (экскурсовод — Виталий Ведерников);

13 июня — "Речное судоходство на Алтае" (Евгения Твердикова);

27 июня — "А завтра была война… Алтайский край накануне и в первые месяцы ВОВ" (Александр Богуцкий);

11 июля — "Семь чудес поймы Оби" (Татьяна Букина);

18 июля — "Будни и праздники алтайского купечества" (Елизавета Изотова);

1 августа — "Водная стихия: верования и мифы" (Светлана Головеева);

15 августа — "Ловись, рыбка, большая и малая: история рыболовства на Алтае" (Оксана Мамонтова).

Цены на билеты

Цена экскурсионного (музейного) билета: 200 рублей — взрослый, 100 рублей — для пенсионеров, детей и молодежи с 5 до 18 лет.

Количество мест ограничено, рекомендуется приобретать билеты здесь.

Важно

Билет на теплоход оплачивается отдельно. Его необходимо приобрести в кассе причала в день отправления, с обязательным упоминанием о теплоходной экскурсии от музея.

Цена билета (без учета экскурсионного):

взрослый — 650 рублей;

детский (с 5 до 10 лет) — 350 рулей;

дети до 5 лет бесплатно.

Отправление от причала № 1 (ул. Площадь Баварина, 8).

Программа

Жители Барнаула смогут больше узнать о флоре и фауне пойменной части реки, интересных страницах купеческого прошлого Барнаула, разобраться в истории развития речного судоходства, познакомиться с Алтайским краем накануне и в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Гостям также расскажут об истории рыболовства на Алтае, погрузят в мир верований и мифов, связанных с водной стихией.

Ранее речные перевозки из Барнаула подорожали. Чтобы взять с собой багаж, теперь тоже нужно будет заплатить больше.