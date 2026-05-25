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Теплоходные экскурсии по Оби начнутся с 30 мая. Расписание

Алтайский краеведческий музей будет проводить экскурсии на теплоходах

25 мая 2026, 13:45, ИА Амител

Теплоход на Оби / Фото: amic.ru
Теплоход на Оби / Фото: amic.ru

С 30 мая стартует сезон теплоходных экскурсий, которые начнет проводить Алтайский краеведческий музей. 

Как указали на официальной странице учреждения во "ВКонтакте", в познавательные путешествия гости смогут отправляться по субботам. 

Расписание 

  • 30 мая — "Река серебра. К 300-летию горного дела на Алтае" (экскурсовод — Виталий Ведерников);

  • 13 июня — "Речное судоходство на Алтае" (Евгения Твердикова);

  • 27 июня — "А завтра была война… Алтайский край накануне и в первые месяцы ВОВ" (Александр Богуцкий);

  • 11 июля — "Семь чудес поймы Оби" (Татьяна Букина);

  • 18 июля — "Будни и праздники алтайского купечества" (Елизавета Изотова);

  • 1 августа — "Водная стихия: верования и мифы" (Светлана Головеева);

  • 15 августа — "Ловись, рыбка, большая и малая: история рыболовства на Алтае" (Оксана Мамонтова).

Цены на билеты

Цена экскурсионного (музейного) билета: 200 рублей — взрослый, 100 рублей — для пенсионеров, детей и молодежи с 5 до 18 лет.

Количество мест ограничено, рекомендуется приобретать билеты здесь. 

Важно

Билет на теплоход оплачивается отдельно. Его необходимо приобрести в кассе причала в день отправления, с обязательным упоминанием о теплоходной экскурсии от музея. 

Цена билета (без учета экскурсионного):

  • взрослый — 650 рублей;

  • детский (с 5 до 10 лет) — 350 рулей;

  • дети до 5 лет бесплатно.

Отправление от причала № 1 (ул. Площадь Баварина, 8). 

Программа

Жители Барнаула смогут больше узнать о флоре и фауне пойменной части реки, интересных страницах купеческого прошлого Барнаула, разобраться в истории развития речного судоходства, познакомиться с Алтайским краем накануне и в первые месяцы Великой Отечественной войны. 

Гостям также расскажут об истории рыболовства на Алтае, погрузят в мир верований и мифов, связанных с водной стихией. 

Ранее речные перевозки из Барнаула подорожали. Чтобы взять с собой багаж, теперь тоже нужно будет заплатить больше. 

Теплоход на Оби / Фото: amic.ru

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Барнаул Алтайский край Обь Краеведческий музей
       

Комментарии 10

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Гость

13:56:33 25-05-2026

В программу входит лов стерлядки с борта судна?

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Рыбнадзор

14:19:05 25-05-2026

Гость (13:56:33 25-05-2026) В программу входит лов стерлядки с борта судна?... Входит конечно. Как и встреча с рыбнадзором сразу по прибытию на причал.

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Гость

14:09:59 25-05-2026

откуда отправление? территориально речной вокзал как бы все?

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Горожанин

14:17:22 25-05-2026

Гость (14:09:59 25-05-2026) откуда отправление? территориально речной вокзал как бы все?... А речной вокзал и не работал никогда в качестве речного вокзала. Будка на берегу, ближе к новому мосту торгует билетами, там же и причал. Приедь оцени все своими глазами.

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Гость

15:53:20 25-05-2026

Горожанин (14:17:22 25-05-2026) А речной вокзал и не работал никогда в качестве речного вокз... Вот бы чушь перестать нести. Лично отплывал на "Патрисе Лумумбе". На целый вечер,с дискотекой.

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Гость

15:08:59 25-05-2026

Гость (14:09:59 25-05-2026) откуда отправление? территориально речной вокзал как бы все?...
Я так понял из-за укрепления причальной стенки, наоборот судам даже лучше будет швартоваться - не нужны дурацкие длинные слани. А речной вокзал как и сказали что и не работал никогда. Дом то строят с выходом к причалам.

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Гость

14:10:51 25-05-2026

Гость (13:56:33 25-05-2026) В программу входит лов стерлядки с борта судна?... девочки - рулетка - любой каприз за ваши деньги

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Элен без ребят

14:30:41 25-05-2026

с числами разобрались, а во сколько отправление?
пс. ценник, конечно, на теплоход так себе. семьей даже из 3 человек уже не каждый себе позволит прокатиться.

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Шинник

14:51:02 25-05-2026

Элен без ребят (14:30:41 25-05-2026) с числами разобрались, а во сколько отправление? пс. цен...
а вы каждый день собираетесь кататься на теплоходе ?

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Гость

17:18:17 25-05-2026

Ценник просто жесть! Вы уже Сочи догнали по ценам!

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