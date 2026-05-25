Теплоходные экскурсии по Оби начнутся с 30 мая. Расписание
Алтайский краеведческий музей будет проводить экскурсии на теплоходах
25 мая 2026, 13:45, ИА Амител
С 30 мая стартует сезон теплоходных экскурсий, которые начнет проводить Алтайский краеведческий музей.
Как указали на официальной странице учреждения во "ВКонтакте", в познавательные путешествия гости смогут отправляться по субботам.
Расписание
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30 мая — "Река серебра. К 300-летию горного дела на Алтае" (экскурсовод — Виталий Ведерников);
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13 июня — "Речное судоходство на Алтае" (Евгения Твердикова);
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27 июня — "А завтра была война… Алтайский край накануне и в первые месяцы ВОВ" (Александр Богуцкий);
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11 июля — "Семь чудес поймы Оби" (Татьяна Букина);
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18 июля — "Будни и праздники алтайского купечества" (Елизавета Изотова);
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1 августа — "Водная стихия: верования и мифы" (Светлана Головеева);
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15 августа — "Ловись, рыбка, большая и малая: история рыболовства на Алтае" (Оксана Мамонтова).
Цены на билеты
Цена экскурсионного (музейного) билета: 200 рублей — взрослый, 100 рублей — для пенсионеров, детей и молодежи с 5 до 18 лет.
Количество мест ограничено, рекомендуется приобретать билеты здесь.
Важно
Билет на теплоход оплачивается отдельно. Его необходимо приобрести в кассе причала в день отправления, с обязательным упоминанием о теплоходной экскурсии от музея.
Цена билета (без учета экскурсионного):
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взрослый — 650 рублей;
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детский (с 5 до 10 лет) — 350 рулей;
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дети до 5 лет бесплатно.
Отправление от причала № 1 (ул. Площадь Баварина, 8).
Программа
Жители Барнаула смогут больше узнать о флоре и фауне пойменной части реки, интересных страницах купеческого прошлого Барнаула, разобраться в истории развития речного судоходства, познакомиться с Алтайским краем накануне и в первые месяцы Великой Отечественной войны.
Гостям также расскажут об истории рыболовства на Алтае, погрузят в мир верований и мифов, связанных с водной стихией.
Ранее речные перевозки из Барнаула подорожали. Чтобы взять с собой багаж, теперь тоже нужно будет заплатить больше.
13:56:33 25-05-2026
В программу входит лов стерлядки с борта судна?
14:19:05 25-05-2026
Гость (13:56:33 25-05-2026) В программу входит лов стерлядки с борта судна?... Входит конечно. Как и встреча с рыбнадзором сразу по прибытию на причал.
14:09:59 25-05-2026
откуда отправление? территориально речной вокзал как бы все?
14:17:22 25-05-2026
Гость (14:09:59 25-05-2026) откуда отправление? территориально речной вокзал как бы все?... А речной вокзал и не работал никогда в качестве речного вокзала. Будка на берегу, ближе к новому мосту торгует билетами, там же и причал. Приедь оцени все своими глазами.
15:53:20 25-05-2026
Горожанин (14:17:22 25-05-2026) А речной вокзал и не работал никогда в качестве речного вокз... Вот бы чушь перестать нести. Лично отплывал на "Патрисе Лумумбе". На целый вечер,с дискотекой.
15:08:59 25-05-2026
Гость (14:09:59 25-05-2026) откуда отправление? территориально речной вокзал как бы все?...
Я так понял из-за укрепления причальной стенки, наоборот судам даже лучше будет швартоваться - не нужны дурацкие длинные слани. А речной вокзал как и сказали что и не работал никогда. Дом то строят с выходом к причалам.
14:10:51 25-05-2026
Гость (13:56:33 25-05-2026) В программу входит лов стерлядки с борта судна?... девочки - рулетка - любой каприз за ваши деньги
14:30:41 25-05-2026
с числами разобрались, а во сколько отправление?
пс. ценник, конечно, на теплоход так себе. семьей даже из 3 человек уже не каждый себе позволит прокатиться.
14:51:02 25-05-2026
Элен без ребят (14:30:41 25-05-2026) с числами разобрались, а во сколько отправление? пс. цен...
а вы каждый день собираетесь кататься на теплоходе ?
17:18:17 25-05-2026
Ценник просто жесть! Вы уже Сочи догнали по ценам!