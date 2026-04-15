Документ пришел на смену правилам, действовавшим в регионе с 2021 года

15 апреля 2026, 06:40, ИА Амител

Лодка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Правительство Алтайского края обновило "водный" аналог ПДД в регионе — "Правила пользования маломерными судами на водных объектах на территории Алтайского края". Новый документ расширил перечень тех, кто может плавать по алтайским рекам и озерам круглый год, и сохранил действовавшие скоростные ограничения. Ознакомиться с новыми правилами можно на официальном портале размещения правовых актов.

Ранее в Алтайском крае действовали "Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории Алтайского края", которым на замену и пришел новый документ. В отличие от предшественника, он активно ссылается на федеральное законодательство.Например, в прошлой редакции требования к алтайским "мореходам" были прописаны в самом документе. Целый параграф был посвящен различным водным запретам: нельзя выбрасывать мусор за борт, нельзя превышать скорость, повреждать другие суда и т.д. Новые же правила просто ссылаются на Водный кодекс РФ и другие схожие документы.

Однако "местная специфика", связанная с региональными полномочиями в сфере судоходства, в документе осталась. Так, теперь в нем появилось понятие "период навигации", который устанавливают именно краевые власти. Период навигации длится с момента полной очистки водоема ото льда до начала ледостава. Прошлый вариант правил просто запрещал плавание в описанный период времени, не давая ему никаких особых названий.

Впрочем, и в прошлой версии документ перечислял тех, кто все же может пользоваться водоемами круглогодично. Теперь к этой категории участников водного движения прибавились суда, задействованные в промышленном рыболовстве и разведении рыбы, а также вовлеченные в правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности.

Что касается скоростных рамок, то они в новых правилах остались прежними. Ограничение до 15 км/ч действует в 50-метровой зоне от береговой линии в населенном пункте или границы пляжа. А в 50-метровых зонах вокруг мостов и всевозможных портов, пристаней и похожих объектов можно плавать лишь со скоростью до 10 км/ч. Под мостами, кстати, нужно проходить с такой же скоростью.

Штрафы за "водное лихачество" зафиксированы в КоАП РФ. Так, нарушение скоростного режима может привести к санкциям различной тяжести: от предупреждения до лишения прав на управление судами на срок до шести месяцев.

Напомним, в 2026 году в Барнауле начало навигации запланировано на 26 апреля. А уже с 1 мая в барнаульской акватории Оби начнутся пассажирские перевозки.