Надежный и статусный. Барнаульский адвокат протестировал Changan UNI-S от Автоцентра АНТ

Современный кроссовер подходит как для семьи, так и для деловых поездок

Changan UNI-S и Виталий Клаус у Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Виталий Клаус – опытный барнаульский юрист и адвокат, который ежедневно за рулем: по делам, на встречи и в суды. Большую часть времени он проводит в разъездах по городу, и ему важно, чтобы машина была не только надежной и удобной, но и статусной, а также подходила для поездок с семьей. Для тест-драйва он выбрал современный кроссовер Changan UNI-S ("Чанган Юни-Эс") от Автоцентра АНТ, который сочетает стиль, умные технологии и отличные эксплуатационные характеристики. Как Виталий оценил модель – читайте в материале. А если хотите самостоятельно испытать машину в деле, приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ.

Концептуальный дизайн

Changan UNI-S – автомобиль с ярким и современным дизайном. С размерами 4515 мм в длину, 1865 мм в ширину и высотой 1680 мм, он уверенно смотрится на дороге, не теряя своей элегантности. Колесная база длиной 2656 мм и легкосплавные диски R19 обеспечивают хорошую устойчивость и при этом добавляют динамичности внешнему виду.

Кроссовер доступен в пяти цветах: "атомный серый", "звездный серый", "перламутровый белый", "глубокий черный", "искрящийся красный" и в четырех комплектациях на выбор.

Changan UNI-S / Фото: Татьяна Алдабаева

Продуманный комфорт

Для человека, который ежедневно за рулем, важен не только дизайн автомобиля, но и удобство его использования. Виталий Клаус отметил, что в Changan UNI-S все продумано до мелочей.

«Панель управления интуитивно понятна, все необходимые элементы находятся под рукой. Машина комфортная в управлении», – сказал Виталий.

Дополнительное удобство – система камер кругового обзора, которая значительно упрощает маневрирование и парковку, особенно в условиях городского трафика.

«Сложностей с парковкой не возникло. Машина маневренная, удобно заезжать, например, в узкие места или в "карманы". В центре города это особенно важно. Параллельная парковка тоже не вызывает трудностей – удобно. Камера кругового обзора очень помогает в таких ситуациях», – пояснил адвокат.

По его словам, при росте 1,79 м было комфортно сидеть за рулем. Продумана не только эргономика, но и расстояние между педалями.

«Посадка в кресле удобная, легко переношу ногу с педали газа на тормоз», – добавил адвокат.

Виталий Клаус – отец двоих почти взрослых сыновей, и для него важно, чтобы в автомобиле было достаточно места. Он отметил, что салон Changan UNI-S просторный. В общем, для семьи из четырех человек эта машина однозначно подходит.

Changan UNI-S и Виталий Клаус / Фото: Татьяна Алдабаева

Интеллектуальное вождение

Под капотом Changan UNI-S – двигатель BlueCore* 1.5T мощностью 181 л.с. и 280 Н/м крутящего момента. Семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) обеспечивает плавность хода и комфорт при переключении передач.

Что касается управляемости, Виталий Клаус отметил, что у Changan UNI-S очень отзывчивый тормоз.

«Педаль тормоза реагирует достаточно легко, усилие можно точно дозировать, поведение автомобиля при нажатии предсказуемо и понятно», – пояснил юрист.

Особое внимание он уделил подвеске, которая показала отличную работу на городских дорогах.

«На городских скоростях не было никаких "пробоев" по подвеске, она работает тихо, без лишних шумов, а при проезде ям и "лежачих полицейских" пружинистая и упругая. Мне это нравится, особенно потому что последние годы я ездил только на европейских автомобилях, а подвеска у этого кроссовера ближе именно к европейскому стилю», – заключил Виталий.

Полезная "начинка"

Changan UNI-S оснастили и рядом интеллектуальных технологий, которые делают поездки безопаснее и удобнее.

Среди них:

система предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений;

ассистент движения в "пробке";

система контроля рядности движения;

дистанционный запуск двигателя;

интегрированный видеорегистратор;

беспроводная зарядка смартфона и другие.

Дополняют умную начинку сенсорный дисплей (10,25 дюйма) управления мультимедийным развлекательным центром, панорамная крыша с электроприводом. В авто также предусмотрены три USB*-порта (один многофункциональный спереди и два сзади) и премиальная аудиосистема Pioneer* с шестью динамиками.

Салон Changan UNI-S / Фото: Татьяна Алдабаева

Changan UNI-S – не просто автомобиль, это спутник для тех, кто ценит стиль, комфорт и безопасность. Виталий Клаус, для которого важно не только выглядеть представительно, но и ощущать комфорт в поездках, уже назвал множество плюсов этой модели.

