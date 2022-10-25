Небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 26 октября

В Алтайском крае 26 октября местами пройдёт дождь. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в регионе составит +7...+12 градусов. Преимущественно без осадков. По юго-востоку небольшие дожди. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +7...+9 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 3-8 метров в секунду.