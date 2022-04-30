Такой день. Открытие мотосезона в Барнауле и сокращение числа умерших в ковидной статистике

В Барнауле состоялось открытие мотосезона. Пробег начался со сбора участников байкерской колонны за Новым мостом, а закончился в парке «Арлекино», где состоялись показательные выступления, различные конкурсы и выставка ретромотоциклов.

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Новости Барнаула Барнаульские байкеры открыли мотосезон-2022. Фоторепортаж

Оперштаб по COVID-19 в Алтайском крае резко снизил официальное число умерших пациентов с коронавирусом более чем на 1,5 тысячи человек — с 10,1 тысячи до 8,5 тысячи. Вероятно, из статистики просто решили вычеркнуть скончавшихся по иным причинам, а не от самого вируса.

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Здоровье Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае сократили более чем на 1,5 тысячи человек

30 апреля в Барнауле случилось несколько пожаров: горел жилой дом с надворными постройками в частном секторе, а также трава на лугах за Новым мостом. Кроме того, пожарные потушили загоревшуюся легковушку у ТЦ «Норд-Вест».