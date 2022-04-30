В Барнауле за Новым мостом загорелась трава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

«Горит трава на лугах за Новым мостом, угрозы населённым пунктам и каким-либо объектам нет», — говорится в сообщении.

Согласно снимкам горожан, дым от огня виден в разных частях города, очевидцы также говорят, что на улице пахнет гарью.

В ведомстве отметили, что в сухие и ветреные майские выходные обстановка с пожарами в регионе осложнилась. На 15:00 30 апреля в регионе потушили 125 пожаров, 114 из которых — горение травы.

Дополнительно для оперативного реагирования по краю выставили 15 временных противопожарных постов, на которых круглосуточно дежурит 31 пожарный и 15 единиц техники.

«Проводится профилактическая работа, рейды с участием сотрудников правоохранительных органов. Также мониторинг проводят оперативные группы МЧС, оснащённые беспилотными авиасистемами», — подчеркнули в МЧС.

Напомним, 27 апреля районе барнаульского посёлка Затон также горела трава.