В Алтайском крае хотят усилить охрану школ и детских садов

В Алтайском крае планируют усилить безопасность школ и детских садов. Об этом рассказали в Росгвардии.

В прошлом году силовики обследовали все краевые учреждения данной категории. На каждый из них оформили соответствующий паспорт безопасности.

«Речь идёт о принятии дополнительных мер по внедрению и развитию правоохранительного сегмента „Безопасный город“, о выявлении и пресечении проявлений экстремизма и терроризма», — пояснили в ведомстве.

На данный момент под защитой Росгвардии находятся 1,8 тысячи учебных заведений в Алтайском крае. Этот список планируют расширить.