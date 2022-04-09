Власти Барнаула объявили конкурс на определение подрядчика по реконструкции путепроводов на Новом рынке

Власти Барнаула объявили электронный аукцион на реконструкцию восьмипролётного и трёхпролётного путепроводов через железнодорожные пути по проспекту Ленина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Начальная стоимость контракта на 2022-2023 годы составляет почти 1,7 млрд рублей. Деньги выделят из федерального бюджета в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, предоставленного Алтайскому краю на 2022-2023 годы.

Приём заявок продлится до 18 апреля. Непосредственно начало самих работ запланировано на первую половину мая.

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Вопрос дня Отложат ли ремонт путепровода на Новом рынке в Барнауле из-за санкций и роста цен?

Напомним, ремонт моста на Новом рынке власти Барнаула планируют завершить к ноябрю 2023 года. Власти заверяют, что повышение цен на стройматериалы и накладываемые на Россию санкции не помешают выполнить все работы в срок.