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11-летний мальчик погиб во время восхождения на Эльбрус. Подробности

Отец ребенка получил множество травм

20 июля 2026, 12:19, ИА Амител

Горы / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Горы / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Трагедией завершилось восхождение на Эльбрус для семьи из Кабардино-Балкарии. Как сообщает Следственный комитет по республике, 19 июля во время подъема на восточную вершину горы со склона на высоте около 4,2 тыс. метров сорвались мужчина и его 11-летний сын.

Ребенок скончался на месте. Отец мальчика выжил, но получил травмы различной степени тяжести.

По информации регионального управления МЧС, спасатели обнаружили отца с сыном вечером 19 июля. Из-за наступления темноты и ухудшения погодных условий эвакуацию с высокогорья пришлось отложить на утро следующего дня.

«Для транспортировки пострадавшего и погибшего планируется привлечь коммерческий вертолет фирмы "Хелиэкшн". На месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели центра "Лидер" МЧС России», — сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося.

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Комментарии 16

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Гость

12:29:02 20-07-2026

Вот она цена амбиций - загубил сына.

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@

13:11:13 20-07-2026

Наказал себя и своих близких.

Цена самоуверенности.

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Гость

13:18:58 20-07-2026

Это вообще законно тащить несовершеннолетнего на вершину? Ребенка, у которого еще формируются легкие и скелет, ребенка, который не может в силу возраста оценить опасность, ребенка, который по всем параметрам считается недееспособным, то есть не способного дать объективное согласие на что-либо? Есть ли граница, разделяющая отдых на природе и экстремальный отдых типа альпинизма и сплавов на горных реках?

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Гость

14:34:32 20-07-2026

Гость (13:18:58 20-07-2026) Это вообще законно тащить несовершеннолетнего на вершину? Ре... Я в 11 лет уже 2 года занимался скалолазанием и альпинизмом. На Памир ездили, до 4 км. вершины брали. По несложным маршрутам. До 3А. А уж Актру излазили всю. Соболезнования семье.

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Гость

17:31:51 20-07-2026

Гость (14:34:32 20-07-2026) Я в 11 лет уже 2 года занимался скалолазанием и альпинизмом.... О, ты же в 9лет мог вот так же бы! Но не смог. Завидуешь немного?

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пузырек

03:56:54 22-07-2026

Гость (17:31:51 20-07-2026) О, ты же в 9лет мог вот так же бы! Но не смог. Завидуешь нем... мы на брудершафт пили?

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Гость

21:22:56 20-07-2026

Гость (14:34:32 20-07-2026) Я в 11 лет уже 2 года занимался скалолазанием и альпинизмом.... не чем гордиться, капитан Фантастика! и не оправдывает убийство ребенка. Своих тоже тащишь в горы болота и сафари?! вот и все

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Гость

13:27:23 20-07-2026

Ну зато будет самым молодым погибшим на Эльбрусе, правда некоторые ради хайпа могут и детскую коляску в горы затащить, тем самым побив предыдущий рекорд.

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Гость

13:40:22 20-07-2026

Гость (13:27:23 20-07-2026) Ну зато будет самым молодым погибшим на Эльбрусе, правда нек... или перед родами попереться туда и родить

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Гость

15:27:36 20-07-2026

Гость (13:40:22 20-07-2026) или перед родами попереться туда и родить... ну вот... подсказали, сейчас ктонить и попрется.

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Гость

14:09:13 20-07-2026

Гость (13:27:23 20-07-2026) Ну зато будет самым молодым погибшим на Эльбрусе, правда нек...
Строго говоря, в Приэльбрусье полно безопасных мест и маршрутов для отдыха с детьми, там есть отели и оборудованные кемпинги, но это всё до 3000-3500 метров. Только самые отбитые тащат ребенка (даже не подростка) на самую высокую вершину страны.

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Трагати

13:46:19 20-07-2026

теперь ему с этим жить.
у всего есть цена, и дурь - дороже всего.
тяжелый чемодан без ручки

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Гость

13:49:06 20-07-2026

Очень хорошо, когда папа с сыном путешествует.
Плохо когда у папы ветер в голове.
Но я уверен, что он поправится, сделает выводы, потом сделает тройняшек, и поведёт их в Гималаи.

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Гость

13:59:46 20-07-2026

"во время подъема на восточную вершину горы со склона на высоте около 4,2 тыс. метров сорвались мужчина и его 11-летний сын." - какая трогательная история. Можно даже фильм про это снять.

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Гость

16:08:10 20-07-2026

Гость (13:59:46 20-07-2026) "во время подъема на восточную вершину горы со склона на выс... Имейте уважение к семье мальчика, в конце концов, смерть - не повод глумиться.

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Гость

21:23:50 20-07-2026

вот, когда дети недороги и не нужны, тащат их на охоту и прочее. глупцы отцы. амбициозные глупые мужики.... эхх

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