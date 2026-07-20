11-летний мальчик погиб во время восхождения на Эльбрус. Подробности
Отец ребенка получил множество травм
20 июля 2026, 12:19, ИА Амител
Трагедией завершилось восхождение на Эльбрус для семьи из Кабардино-Балкарии. Как сообщает Следственный комитет по республике, 19 июля во время подъема на восточную вершину горы со склона на высоте около 4,2 тыс. метров сорвались мужчина и его 11-летний сын.
Ребенок скончался на месте. Отец мальчика выжил, но получил травмы различной степени тяжести.
По информации регионального управления МЧС, спасатели обнаружили отца с сыном вечером 19 июля. Из-за наступления темноты и ухудшения погодных условий эвакуацию с высокогорья пришлось отложить на утро следующего дня.
«Для транспортировки пострадавшего и погибшего планируется привлечь коммерческий вертолет фирмы "Хелиэкшн". На месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели центра "Лидер" МЧС России», — сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии.
Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося.
12:29:02 20-07-2026
Вот она цена амбиций - загубил сына.
13:11:13 20-07-2026
Наказал себя и своих близких.
Цена самоуверенности.
13:18:58 20-07-2026
Это вообще законно тащить несовершеннолетнего на вершину? Ребенка, у которого еще формируются легкие и скелет, ребенка, который не может в силу возраста оценить опасность, ребенка, который по всем параметрам считается недееспособным, то есть не способного дать объективное согласие на что-либо? Есть ли граница, разделяющая отдых на природе и экстремальный отдых типа альпинизма и сплавов на горных реках?
14:34:32 20-07-2026
Гость (13:18:58 20-07-2026) Это вообще законно тащить несовершеннолетнего на вершину? Ре... Я в 11 лет уже 2 года занимался скалолазанием и альпинизмом. На Памир ездили, до 4 км. вершины брали. По несложным маршрутам. До 3А. А уж Актру излазили всю. Соболезнования семье.
17:31:51 20-07-2026
Гость (14:34:32 20-07-2026) Я в 11 лет уже 2 года занимался скалолазанием и альпинизмом.... О, ты же в 9лет мог вот так же бы! Но не смог. Завидуешь немного?
03:56:54 22-07-2026
Гость (17:31:51 20-07-2026) О, ты же в 9лет мог вот так же бы! Но не смог. Завидуешь нем... мы на брудершафт пили?
21:22:56 20-07-2026
Гость (14:34:32 20-07-2026) Я в 11 лет уже 2 года занимался скалолазанием и альпинизмом.... не чем гордиться, капитан Фантастика! и не оправдывает убийство ребенка. Своих тоже тащишь в горы болота и сафари?! вот и все
13:27:23 20-07-2026
Ну зато будет самым молодым погибшим на Эльбрусе, правда некоторые ради хайпа могут и детскую коляску в горы затащить, тем самым побив предыдущий рекорд.
13:40:22 20-07-2026
Гость (13:27:23 20-07-2026) Ну зато будет самым молодым погибшим на Эльбрусе, правда нек... или перед родами попереться туда и родить
15:27:36 20-07-2026
Гость (13:40:22 20-07-2026) или перед родами попереться туда и родить... ну вот... подсказали, сейчас ктонить и попрется.
14:09:13 20-07-2026
Гость (13:27:23 20-07-2026) Ну зато будет самым молодым погибшим на Эльбрусе, правда нек...
Строго говоря, в Приэльбрусье полно безопасных мест и маршрутов для отдыха с детьми, там есть отели и оборудованные кемпинги, но это всё до 3000-3500 метров. Только самые отбитые тащат ребенка (даже не подростка) на самую высокую вершину страны.
13:46:19 20-07-2026
теперь ему с этим жить.
у всего есть цена, и дурь - дороже всего.
тяжелый чемодан без ручки
13:49:06 20-07-2026
Очень хорошо, когда папа с сыном путешествует.
Плохо когда у папы ветер в голове.
Но я уверен, что он поправится, сделает выводы, потом сделает тройняшек, и поведёт их в Гималаи.
13:59:46 20-07-2026
"во время подъема на восточную вершину горы со склона на высоте около 4,2 тыс. метров сорвались мужчина и его 11-летний сын." - какая трогательная история. Можно даже фильм про это снять.
16:08:10 20-07-2026
Гость (13:59:46 20-07-2026) "во время подъема на восточную вершину горы со склона на выс... Имейте уважение к семье мальчика, в конце концов, смерть - не повод глумиться.
21:23:50 20-07-2026
вот, когда дети недороги и не нужны, тащат их на охоту и прочее. глупцы отцы. амбициозные глупые мужики.... эхх