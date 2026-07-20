11-летний мальчик погиб во время восхождения на Эльбрус. Подробности

Отец ребенка получил множество травм

20 июля 2026, 12:19, ИА Амител

Горы / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Трагедией завершилось восхождение на Эльбрус для семьи из Кабардино-Балкарии. Как сообщает Следственный комитет по республике, 19 июля во время подъема на восточную вершину горы со склона на высоте около 4,2 тыс. метров сорвались мужчина и его 11-летний сын.

Ребенок скончался на месте. Отец мальчика выжил, но получил травмы различной степени тяжести.

По информации регионального управления МЧС, спасатели обнаружили отца с сыном вечером 19 июля. Из-за наступления темноты и ухудшения погодных условий эвакуацию с высокогорья пришлось отложить на утро следующего дня.

«Для транспортировки пострадавшего и погибшего планируется привлечь коммерческий вертолет фирмы "Хелиэкшн". На месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели центра "Лидер" МЧС России», — сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося.