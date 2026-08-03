Правоохранители расследуют дело о заражении ребенка ВИЧ в больнице

Инфицированной девочке всего 11 лет

03 августа 2026, 21:55, ИА Амител

Медики в больнице / Фото: amic.ru

В Ростовской области начато уголовное расследование, после того как школьница заразилась ВИЧ-инфекцией и гепатитом С в городской больнице Азова. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель регионального управления МВД.

«В июле 2024 года девочка попала в инфекционное отделение одной из больниц. По словам матери, палата, куда положили ребенка, была очень тесной, а впоследствии туда подселили других пациентов. Через несколько дней, когда состояние улучшилось, мама забрала дочь домой под свою ответственность», — пишет "КП — Ростов-на-Дону".

Спустя полтора года, в январе, у школьницы воспалились лимфоузлы. Сначала у врачей было подозрение на онкозаболевание, но у ребенка обнаружили ВИЧ и гепатит С.

После появления информации в СМИ региональное Министерство здравоохранения инициировало внеплановую проверку лечебного учреждения. Аналогичные надзорные мероприятия начал территориальный орган Росздравнадзора, а также прокуратура.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 122 УК РФ ("Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя полиции, в настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В Минздраве Ростовской области заверили, что пострадавшей девочке окажут всю необходимую медицинскую помощь.