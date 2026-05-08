На Камчатке врачи заразили младенца ВИЧ и скрывали это больше четырех лет
Семья пострадавшего ребенка требует компенсации и возмещения расходов на лечение
08 мая 2026, 11:48, ИА Амител
В Камчатском крае возбудили уголовное дело после заражения младенца ВИЧ-инфекцией в медицинском учреждении. По данным Baza, ребенок мог заразиться из-за грубого нарушения санитарных норм в Камчатской краевой детской больнице.
Как утверждается, трагедия произошла еще в 2020 году в отделении патологии новорожденных. В палате находились двое младенцев — один с подтвержденным ВИЧ-статусом, второй был здоров. По версии следствия, медперсонал использовал один и тот же шприц для промывания венозных катетеров у обоих детей. В результате здоровый ребенок оказался инфицирован.
При этом, как сообщает издание, сведения о заражении не были указаны в выписном эпикризе. Более четырех лет ребенок не получал необходимого лечения. Болезнь выявили случайно только перед операцией, когда инфекция уже серьезно прогрессировала.
К декабрю 2024 года, когда ребенку наконец назначили терапию, заболевание находилось на предпоследней стадии. У пациента диагностировали тяжелые осложнения и серьезное поражение иммунной системы.
Проверка Роспотребнадзора выявила в больнице многочисленные нарушения: патогенные бактерии на оборудовании и руках сотрудников, а также практически полное отсутствие антисептических средств. Экспертиза, по данным Baza, подтвердила использование общего шприца.
По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Основными фигурантами расследования стали сотрудники роддома и краевой детской больницы.
Семья пострадавшего ребенка требует компенсации и возмещения расходов на лечение.
Ранее сообщалось, что в Ростове женщина выиграла суд у больницы, где врачи не заметили рак третьей стадии. Если бы ростовчанка промедлила еще немного, спасать было бы уже некого.
11:54:51 08-05-2026
нуну.. может в семье кто и заразил
12:21:29 08-05-2026
ну да, м/с зная что один ребенок с ВИЧ будет промывать катетеры одним шприцом, причем сначала у инфицированного...
14:47:56 08-05-2026
странная история... и как можно теперь узнать и главное доказать факт заражения?
15:00:23 08-05-2026
ой, даже у нас есть медсёстры в процедурных кабинетах, больные гепатитом
22:55:21 08-05-2026
гость (15:00:23 08-05-2026) ой, даже у нас есть медсёстры в процедурных кабинетах, больн... в транспорте все больные туберкулезом водители. детей калечат, и это все при вымирании и демографии наихудшей
18:08:17 09-05-2026
По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
А какая здесь неосторожность? Здесь дебильная халатность, преступное равнодушие и патологическая лень. Это покушение на убийство. Да разве это талько в той больнице? Медики что-то совсем принаглели местами.