На Камчатке врачи заразили младенца ВИЧ и скрывали это больше четырех лет

Семья пострадавшего ребенка требует компенсации и возмещения расходов на лечение

08 мая 2026, 11:48, ИА Амител

Шприц, вакцинация / Фото: amic.ru

В Камчатском крае возбудили уголовное дело после заражения младенца ВИЧ-инфекцией в медицинском учреждении. По данным Baza, ребенок мог заразиться из-за грубого нарушения санитарных норм в Камчатской краевой детской больнице.

Как утверждается, трагедия произошла еще в 2020 году в отделении патологии новорожденных. В палате находились двое младенцев — один с подтвержденным ВИЧ-статусом, второй был здоров. По версии следствия, медперсонал использовал один и тот же шприц для промывания венозных катетеров у обоих детей. В результате здоровый ребенок оказался инфицирован.

При этом, как сообщает издание, сведения о заражении не были указаны в выписном эпикризе. Более четырех лет ребенок не получал необходимого лечения. Болезнь выявили случайно только перед операцией, когда инфекция уже серьезно прогрессировала.

К декабрю 2024 года, когда ребенку наконец назначили терапию, заболевание находилось на предпоследней стадии. У пациента диагностировали тяжелые осложнения и серьезное поражение иммунной системы.

Проверка Роспотребнадзора выявила в больнице многочисленные нарушения: патогенные бактерии на оборудовании и руках сотрудников, а также практически полное отсутствие антисептических средств. Экспертиза, по данным Baza, подтвердила использование общего шприца.

По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Основными фигурантами расследования стали сотрудники роддома и краевой детской больницы.

Семья пострадавшего ребенка требует компенсации и возмещения расходов на лечение.

Ранее сообщалось, что в Ростове женщина выиграла суд у больницы, где врачи не заметили рак третьей стадии. Если бы ростовчанка промедлила еще немного, спасать было бы уже некого.