Огромные пробки сковали Барнаул в День города
Дорожная ситуация оценивается в 8 баллов из 10
31 августа 2024, 16:36, ИА Амител
Пробки 31 августа / Изображение: 2ГИС
Пробки в 8 баллов образовались в Барнауле во время празднования Дня города 31 августа, следует из данных 2ГИС.
Сильнее всего движение затруднено в центре: из-за ряда перекрытых участков дорог большое скопление машин наблюдается на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей и Социалистическом, а также на улицах Ползунова, Пушкина, Гоголя, Никитина и на развязке у Нового моста.
Помимо этого, затруднено движение на Павловском тракте, шоссе Ленточный бор, Южном и Змеиногорском трактах, улице Власихинской и некоторых других.
Узнать информацию о перекрытых участках можно в нашем материале.
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00:31:28 01-09-2024
Для ответственных , кто спланировал движение в этот день ждёт свой котел. 3 часа по трассе от нового моста до дома такого ещё не было.