Огромные пробки сковали Барнаул в День города

Дорожная ситуация оценивается в 8 баллов из 10

31 августа 2024, 16:36, ИА Амител

Пробки 31 августа / Изображение: 2ГИС

Пробки в 8 баллов образовались в Барнауле во время празднования Дня города 31 августа, следует из данных 2ГИС.

Сильнее всего движение затруднено в центре: из-за ряда перекрытых участков дорог большое скопление машин наблюдается на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей и Социалистическом, а также на улицах Ползунова, Пушкина, Гоголя, Никитина и на развязке у Нового моста.

Помимо этого, затруднено движение на Павловском тракте, шоссе Ленточный бор, Южном и Змеиногорском трактах, улице Власихинской и некоторых других.

Узнать информацию о перекрытых участках можно в нашем материале.