Какие улицы перекроют в Барнауле в День города – 2024?

Ограничения коснутся в основном центра города

31 августа 2024, 06:35, ИА Амител

Красным выделено ограничение для движения личного и общественного транспорта с 15 до 18 часов 31 августа / Фото: barnaul.org

Сегодня город отмечает день рождения. На праздничные мероприятия в центр краевой столицы поедут толпы людей. Однако многие дороги будут перекрыты. Amic.ru рассказывает, какие участки закроют для машин в праздничный день.

Какие дороги перекроют в День города?

В День города по всей ширине перекроют следующие участки:

правоповоротный съезд с Нового моста к площади им. Баварина – с 15 до 18 часов;

правоповоротный съезд с дороги, ведущей от ул. Мамонтова к Новому мосту, к площади им. Баварина, – с 15 до 18 часов;

проезжую часть проспекта Социалистического, от ул. Молодежной до ул. Мерзликина, – до 14 часов 1 сентября;

проезжую часть ул. Мерзликина, от проспекта Социалистического до переулка Геблера, – с 8 часов 31 августа до 14 часов 1 сентября;

четную и нечетную проезжие части пр. Ленина, от ул. Ползунова до площади им. Баварина, – с 15 до 18 часов;

проезжую часть дороги от ул. Максима Горького до площади им. Баварина, – с 15 до 18 часов;

проезжую часть ул. Мамонтова, от площади им. Баварина до поворота на конечный пункт общественного транспорта "Спартак-2", – с 15 до 18 часов;

проезжую часть ул. Георгия Исакова, от четной стороны ул. Островского до нечетной стороны ул. Островского, – с 14:00 до 22:30;

проезжая часть площади им. 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии, от ул. 5-й Западной до ул. 80-й Гвардейской Дивизии, Западной с 13 часов 30 августа до 14 часов 1 сентября.

А можно будет как-то проехать к Нагорному парку?

Нет, проезды к Нагорному парку на День города перекроют.

Площадь Сахарова, получается, тоже перекрыта?

Да, она перекрыта с 29 августа по 1 сентября.

А на самокатах проехать можно будет?

31 августа для безопасности жителей запретят использование электросамокатов на пешеходной Мало-Тобольской, площади Сахарова и в парке "Центральный". По стальным улицам ездить будет можно.

Схема движения общественного транспорта изменится?

Да. Его движение ограничат в старой части города и в районе Нового моста. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

А как вообще пройдет День города?

Главной площадкой на День города станет площадь Сахарова. Там пройдет спортивные соревнования и концерты. В парке "Изумрудный" будет фестиваль традиционных ценностей, а в "Центральном" – фестиваль национальных культур. На Мало-Тобольской состоится ярмарка, выставка, фестиваль стрит-арта и концерт. Также у Старого базара в 18 часов будет турнир по ММА. За час до этого в 17 часов можно будет увидеть выступление авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Русские витязи" над акваторией Оби. А вот вечерние салюты на День города отменили. С полной программой можно ознакомиться здесь.