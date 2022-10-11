Семь человек пострадали в ночном ДТП с такси в Барнауле

Семь человек пострадали в ДТП с участием такси на проспекте Комсомольском в Барнауле, которое произошло минувшей ночью. Как рассказали в ОГИБДД краевой столицы, по предварительной информации, виновником оказался 45-летний водитель за рулём Volkswagen Polo с опознавательными знаками такси, который не уступил дорогу Toyota Altezza, двигавшейся по главной дороге.

В результате ДТП пострадали семь человек: водитель и три пассажира такси, а также три человека из автомобиля Toyota. Согласно видеозаписям с места происшествия, спасателям пришлось распиливать один из автомобилей, чтобы достать оттуда пострадавших.

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Происшествия В Барнауле пассажиры такси пострадали в жёстком ночном ДТП

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства ДТП выясняются.