Сибиряк хотел удивить друзей дрифтом на реке и утонул

В Иркутской области мужчина хотел удивить друзей дрифтом на реке и погиб. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Водитель разогнался и пошёл в занос, однако автомобиль оказался на той части реки, где лёд очень тонкий.

Машина частично провалилась в воду и замерла, а у мужчины в это время появилась возможность выбраться.

Очевидцы призывали его вылезти наружу, а также кинулись помогать, но водитель по какой-то причине не покинул автомобиль.

Через некоторое время лёд треснул и машина стремительно погрузилась в воду. Вытащить водителя не удалось.

Ранее сообщалось, что на берегу Оби нашли тело 12-летней девочки. Предполагается, что она поскользнулась на импровизированном мосту и упала в воду.