Сибиряк хотел удивить друзей дрифтом на реке и утонул
Автомобиль, в котором сидел мужчина, провалился под лёд. У водителя было время на то, чтобы выбраться, но он по какой-то причине не покинул машину
В Иркутской области мужчина хотел удивить друзей дрифтом на реке и погиб. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».
Водитель разогнался и пошёл в занос, однако автомобиль оказался на той части реки, где лёд очень тонкий.
Машина частично провалилась в воду и замерла, а у мужчины в это время появилась возможность выбраться.
Очевидцы призывали его вылезти наружу, а также кинулись помогать, но водитель по какой-то причине не покинул автомобиль.
Через некоторое время лёд треснул и машина стремительно погрузилась в воду. Вытащить водителя не удалось.
Ранее сообщалось, что на берегу Оби нашли тело 12-летней девочки. Предполагается, что она поскользнулась на импровизированном мосту и упала в воду.