В Барнауле водитель пытался проскочить между двумя машинами и задел их

ДТП с участием трёх автомобилей произошло на пересечении улиц Малахова и Балтийской 21 августа в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

«Водитель пытался проскочить между двумя машинами и задел их. Движение сильно затруднено», — рассказали свидетели инцидента.

О пострадавших не сообщается.