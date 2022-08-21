В Барнауле водитель пытался проскочить между двумя машинами и задел их
На участке образовалась пробка
21 августа 2022, 18:59, Никита Черников
">столкнулись два автомобиля, на месте работали сотрудники скорой помощи.
ДТП с участием трёх автомобилей произошло на пересечении улиц Малахова и Балтийской 21 августа в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
«Водитель пытался проскочить между двумя машинами и задел их. Движение сильно затруднено», — рассказали свидетели инцидента.
О пострадавших не сообщается.
Утром 21 августа на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР
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