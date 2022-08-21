В Барнауле водитель пытался проскочить между двумя машинами и задел их

На участке образовалась пробка

21 августа 2022, 18:59, Никита Черников

ДТП с участием трёх автомобилей произошло на пересечении улиц Малахова и Балтийской 21 августа в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

«Водитель пытался проскочить между двумя машинами и задел их. Движение сильно затруднено», — рассказали свидетели инцидента.

О пострадавших не сообщается.

Утром 21 августа на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР

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">столкнулись два автомобиля, на месте работали сотрудники скорой помощи.

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