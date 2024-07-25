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Раненый разведчик отрезал себе руку и прошел километр пешком, чтобы выжить

Российский военный получил ранение, когда наступил на противопехотную мину под Часовым Яром

25 июля 2024, 23:00, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com
Патроны / Фото: unsplash.com

Разведчик Вооруженных сил России получил ранение в зоне военной операции на Украине и был вынужден отрезать себе руку, чтобы выжить. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Донбассе".

По информации канала, военный получил ранение, когда наступил на противопехотную мину под Часовым Яром. После падения от взрыва он задел вторую и ему оторвало руку.

После этого разведчика обнаружили сослуживцы. Он попросил товарищей отрезать поврежденную руку, но они отказались. Тогда солдат сделал это самостоятельно с помощью ножниц.

После он километр прошел до квадроцикла медиков. Они передали пострадавшего полевым хирургам. Несмотря на большую потерю крови, ранение стопы, осколки в голове и по телу, разведчика спасли.

спецоперация

Комментарии 6

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Гость

07:29:47 26-07-2024

Герой. Низкий поклон.

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Марина

07:54:48 26-07-2024

Дай Бог здоровья!

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Гость

08:16:20 26-07-2024

Охренеть, мужик из стали

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горожанка

08:27:08 26-07-2024

Горжусь российскими войнами! Победа будет за Вами!!!

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Гость

12:19:40 26-07-2024

горожанка (08:27:08 26-07-2024) Горжусь российскими войнами! Победа будет за Вами!!!... ошибка в слове "воИнами" очень сильно меняет смысл всего предложения. Исправьте.

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Гость

09:14:28 26-07-2024

"Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей." (с).. Русский войн непобедим!

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