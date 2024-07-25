Раненый разведчик отрезал себе руку и прошел километр пешком, чтобы выжить

Российский военный получил ранение, когда наступил на противопехотную мину под Часовым Яром

25 июля 2024, 23:00, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

Разведчик Вооруженных сил России получил ранение в зоне военной операции на Украине и был вынужден отрезать себе руку, чтобы выжить. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Донбассе".

По информации канала, военный получил ранение, когда наступил на противопехотную мину под Часовым Яром. После падения от взрыва он задел вторую и ему оторвало руку.

После этого разведчика обнаружили сослуживцы. Он попросил товарищей отрезать поврежденную руку, но они отказались. Тогда солдат сделал это самостоятельно с помощью ножниц.

После он километр прошел до квадроцикла медиков. Они передали пострадавшего полевым хирургам. Несмотря на большую потерю крови, ранение стопы, осколки в голове и по телу, разведчика спасли.