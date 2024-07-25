Раненый разведчик отрезал себе руку и прошел километр пешком, чтобы выжить
Российский военный получил ранение, когда наступил на противопехотную мину под Часовым Яром
25 июля 2024, 23:00, ИА Амител
Разведчик Вооруженных сил России получил ранение в зоне военной операции на Украине и был вынужден отрезать себе руку, чтобы выжить. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Донбассе".
По информации канала, военный получил ранение, когда наступил на противопехотную мину под Часовым Яром. После падения от взрыва он задел вторую и ему оторвало руку.
После этого разведчика обнаружили сослуживцы. Он попросил товарищей отрезать поврежденную руку, но они отказались. Тогда солдат сделал это самостоятельно с помощью ножниц.
После он километр прошел до квадроцикла медиков. Они передали пострадавшего полевым хирургам. Несмотря на большую потерю крови, ранение стопы, осколки в голове и по телу, разведчика спасли.
07:29:47 26-07-2024
Герой. Низкий поклон.
07:54:48 26-07-2024
Дай Бог здоровья!
08:16:20 26-07-2024
Охренеть, мужик из стали
08:27:08 26-07-2024
Горжусь российскими войнами! Победа будет за Вами!!!
12:19:40 26-07-2024
горожанка (08:27:08 26-07-2024) Горжусь российскими войнами! Победа будет за Вами!!!... ошибка в слове "воИнами" очень сильно меняет смысл всего предложения. Исправьте.
09:14:28 26-07-2024
"Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей." (с).. Русский войн непобедим!