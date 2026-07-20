В лидерах — курьерская доставка, административная поддержка в турсфере, помощь на турбазах, сезонные услуги, а также отдельные задачи на онлайн-платформах

20 июля 2026, 12:40, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART / amic.ru

Пенсионерам в России предлагают привлекательные подработки в Республике Алтай и Магаданской области, где их доходы могут достигать 60 тысяч рублей ежемесячно. По данным "Авито Подработки", курьер — одна из наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессий для этой возрастной группы, пишет РИА Новости.

«Республика Алтай предлагает самые высокие зарплаты для пенсионеров — в среднем 63 827 рублей в месяц. Магаданская область занимает второе место с ежемесячным доходом в 62 186 рублей. В этих регионах работа курьером остается одной из самых высокооплачиваемых вакансий», — сообщают аналитики.

Якутия, в свою очередь, занимает третье место по уровню доходов для пенсионеров с ежемесячным заработком в 58 810 рублей. Хорошие условия для подработки также существуют в Тюменской (58 669 рублей) и Московской (58 258 рублей) областях.

Эксперты отмечают активное развитие рынка труда на Дальнем Востоке: за последний год зарплаты здесь выросли на 25%, а число вакансий с частичной занятостью удвоилось.

Специалисты "Авито Подработки" объясняют эти изменения внедрением искусственного интеллекта и растущим спросом на временных сотрудников, особенно в сфере туризма и услуг.

Ранее в Госдуме выступили за полноценный перерасчет пенсий работающим пенсионерам.