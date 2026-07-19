Перерасчет также затронет получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности

19 июля 2026, 16:33, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 1 августа в России увеличатся пенсионные выплаты сразу для нескольких категорий граждан. Перерасчет пройдет автоматически, без подачи заявлений, рассказал в комментарии aif.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, прежде всего повышение коснется работающих пенсионеров, которые официально трудились в течение 2025 года.

«В августе 2026 года будет проведена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий по старости, благодаря которой они станут выше у тех пенсионеров, которые в 2025 году официально осуществляли трудовую деятельность. Важно подчеркнуть, что у неофициально работавших пенсионеров индивидуальные пенсионные коэффициенты не сформировались, а значит, и увеличения страховых пенсий в августе 2026 года не будет. У каждого пенсионера сумма увеличения будет индивидуальной в зависимости от числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)», — пояснил Игорь Балынин.

Кроме того, повышенные выплаты начнут получать россияне, которым в июле исполнилось 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится в два раза, а также будет учтена надбавка за уход.

«Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в нее надбавки за уход. Например, если в июле пенсия составляла 30 010,72 рубля, то в августе в связи с достижением 80-летнего возраста размер этой выплаты возрастет до 41 009,27 рубля», — отметил экономист.

По словам эксперта, перерасчет также затронет получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Размер прибавки для них будет рассчитываться индивидуально, в том числе с учетом ранее неучтенных данных.

Еще одной категорией получателей повышенных выплат станут граждане, которым назначены накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты.