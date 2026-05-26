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Рогов: украинцы просят Россию ударить по центрам принятия решений в Киеве

Люди уже устали от нелегитимного режима Зеленского и хотят перемен

26 мая 2026, 16:15, ИА Амител

Украина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Украина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Жители Украины поддерживают удары ВС РФ по центрам принятия решений и военным целям в Киеве, сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Люди из разных областей, контролируемых режимом Зеленского, одобряют действия российской армии, направленные на уничтожение центров управления и военных объектов в столице Украины», — добавил он.

Рогов также отметил, что население этих регионов испытывает глубокую усталость от затяжного конфликта и неопределенности, а также выражает желание избавиться от нелегитимного режима Зеленского, который, по их мнению, незаконно захватил власть в Киеве.

Ранее сообщалось, что Зеленский лично планировал теракт в Хорлах.

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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СВО Россия Политика украина конфликт
       

Комментарии 7

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Гость

20:11:30 26-05-2026

"Попросили"? - получите!

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Гость

08:29:00 27-05-2026

Где-то уже такое было.... Точно. Трамп говорил, что от жителей Ирана звучало что-то наподобие: "Мало, мало, мало, мало, мало огня. Я хочу еще немного больше". Тогда это казалось чушью. А получается, что, возможно, и не врал.

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Гость

09:01:24 27-05-2026

Пусть попрыгают перед нами на майдане, тогда ударим

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Гость

09:35:14 27-05-2026

Гость (09:01:24 27-05-2026) Пусть попрыгают перед нами на майдане, тогда ударим... В своё время либералы тот майдан поддержали,И запад поддержал.Они не очень переживают,а вот сами жители Украины...

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Гость

11:08:49 27-05-2026

Ты смотри сколько хохлов Амик мониторит, одни минусы)

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Мусик

11:29:49 27-05-2026

Гость (11:08:49 27-05-2026) Ты смотри сколько хохлов Амик мониторит, одни минусы)... что-то изменилось, однако надо финишировать 404
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Исполком СНГ уже начал процедуру выхода Молдавии из ключевых соглашений, заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.

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мимопроходил

11:20:34 27-05-2026

они прям лично это ему сказали ? письма мешками шлют, он разгребать не успевает?

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