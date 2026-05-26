Люди уже устали от нелегитимного режима Зеленского и хотят перемен

26 мая 2026, 16:15, ИА Амител

Украина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Жители Украины поддерживают удары ВС РФ по центрам принятия решений и военным целям в Киеве, сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Люди из разных областей, контролируемых режимом Зеленского, одобряют действия российской армии, направленные на уничтожение центров управления и военных объектов в столице Украины», — добавил он.

Рогов также отметил, что население этих регионов испытывает глубокую усталость от затяжного конфликта и неопределенности, а также выражает желание избавиться от нелегитимного режима Зеленского, который, по их мнению, незаконно захватил власть в Киеве.

Ранее сообщалось, что Зеленский лично планировал теракт в Хорлах.