Рогов: украинцы просят Россию ударить по центрам принятия решений в Киеве
Люди уже устали от нелегитимного режима Зеленского и хотят перемен
26 мая 2026, 16:15, ИА Амител
Жители Украины поддерживают удары ВС РФ по центрам принятия решений и военным целям в Киеве, сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Люди из разных областей, контролируемых режимом Зеленского, одобряют действия российской армии, направленные на уничтожение центров управления и военных объектов в столице Украины», — добавил он.
Рогов также отметил, что население этих регионов испытывает глубокую усталость от затяжного конфликта и неопределенности, а также выражает желание избавиться от нелегитимного режима Зеленского, который, по их мнению, незаконно захватил власть в Киеве.
Ранее сообщалось, что Зеленский лично планировал теракт в Хорлах.
20:11:30 26-05-2026
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08:29:00 27-05-2026
Где-то уже такое было.... Точно. Трамп говорил, что от жителей Ирана звучало что-то наподобие: "Мало, мало, мало, мало, мало огня. Я хочу еще немного больше". Тогда это казалось чушью. А получается, что, возможно, и не врал.
09:01:24 27-05-2026
Пусть попрыгают перед нами на майдане, тогда ударим
09:35:14 27-05-2026
Гость (09:01:24 27-05-2026) Пусть попрыгают перед нами на майдане, тогда ударим... В своё время либералы тот майдан поддержали,И запад поддержал.Они не очень переживают,а вот сами жители Украины...
11:08:49 27-05-2026
Ты смотри сколько хохлов Амик мониторит, одни минусы)
11:29:49 27-05-2026
Гость (11:08:49 27-05-2026) Ты смотри сколько хохлов Амик мониторит, одни минусы)... что-то изменилось, однако надо финишировать 404
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Исполком СНГ уже начал процедуру выхода Молдавии из ключевых соглашений, заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.
11:20:34 27-05-2026
они прям лично это ему сказали ? письма мешками шлют, он разгребать не успевает?