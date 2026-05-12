НОВОСТИЭкономика

Россиянам напомнили о перерасчете пенсии в августе

Августовский перерасчет касается лишь отдельных категорий пенсионеров

12 мая 2026, 14:55, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предстоящий перерасчет пенсий произойдет в августе, сказал депутат Государственной Думы, представитель фракции "Единая Россия" и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT.

Он отметил, что августовский перерасчет не стоит путать с январской индексацией.

Говырин пояснил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии были увеличены на 7,6%. Это повышение впервые за долгое время затронуло и работающих пенсионеров.

«Августовская надбавка рассчитывается на основе уже проиндексированной суммы и зависит только от трудовой деятельности самого пенсионера», — уточнил депутат.

Парламентарий также сообщил, что на 2026 год определены следующие ключевые показатели: стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии равна 9584,69 рубля.

Говырин добавил, что эти данные используются как при назначении новых пенсий, так и при всех последующих перерасчетах.

Ранее депутат ГД обосновала важность индексации пенсий работающих пенсионеров.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 5

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Кость

15:52:35 12-05-2026

Всех депутатов на эти копейки жить заставить. Хорошо бы стало!

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Гость

16:52:51 12-05-2026

"Россиянам напомнили о перерасчете пенсии в августе"-------------- Надо дожить до августа, а то вдруг не получиться.

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Гость

19:18:52 12-05-2026

При "коммуняках" цены не метались
И пенсии в "довесках" не нуждались!

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Гость

19:44:28 12-05-2026

+500₽?

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12 лет на пенсии

08:24:47 13-05-2026

Гость (19:44:28 12-05-2026) +500₽?... +200 не хотите?

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