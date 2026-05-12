Августовский перерасчет касается лишь отдельных категорий пенсионеров

12 мая 2026, 14:55, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предстоящий перерасчет пенсий произойдет в августе, сказал депутат Государственной Думы, представитель фракции "Единая Россия" и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT.

Он отметил, что августовский перерасчет не стоит путать с январской индексацией.

Говырин пояснил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии были увеличены на 7,6%. Это повышение впервые за долгое время затронуло и работающих пенсионеров.

«Августовская надбавка рассчитывается на основе уже проиндексированной суммы и зависит только от трудовой деятельности самого пенсионера», — уточнил депутат.

Парламентарий также сообщил, что на 2026 год определены следующие ключевые показатели: стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии равна 9584,69 рубля.

Говырин добавил, что эти данные используются как при назначении новых пенсий, так и при всех последующих перерасчетах.

Ранее депутат ГД обосновала важность индексации пенсий работающих пенсионеров.