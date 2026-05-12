Россиянам напомнили о перерасчете пенсии в августе
Августовский перерасчет касается лишь отдельных категорий пенсионеров
12 мая 2026, 14:55, ИА Амител
Предстоящий перерасчет пенсий произойдет в августе, сказал депутат Государственной Думы, представитель фракции "Единая Россия" и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT.
Он отметил, что августовский перерасчет не стоит путать с январской индексацией.
Говырин пояснил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии были увеличены на 7,6%. Это повышение впервые за долгое время затронуло и работающих пенсионеров.
«Августовская надбавка рассчитывается на основе уже проиндексированной суммы и зависит только от трудовой деятельности самого пенсионера», — уточнил депутат.
Парламентарий также сообщил, что на 2026 год определены следующие ключевые показатели: стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии равна 9584,69 рубля.
Говырин добавил, что эти данные используются как при назначении новых пенсий, так и при всех последующих перерасчетах.
Ранее депутат ГД обосновала важность индексации пенсий работающих пенсионеров.
15:52:35 12-05-2026
Всех депутатов на эти копейки жить заставить. Хорошо бы стало!
16:52:51 12-05-2026
"Россиянам напомнили о перерасчете пенсии в августе"-------------- Надо дожить до августа, а то вдруг не получиться.
19:18:52 12-05-2026
При "коммуняках" цены не метались
И пенсии в "довесках" не нуждались!
19:44:28 12-05-2026
+500₽?
08:24:47 13-05-2026
Гость (19:44:28 12-05-2026) +500₽?... +200 не хотите?