В Госдуме раскрыли, кому в 2027 году пересчитают пенсии
Для работающих пенсионеров сохраняется "еще один канал роста выплат", отмечает депутат
26 апреля 2026, 17:02, ИА Амител
В 2027 году работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЕР Алексей Говырин.
Как отметил депутат, таким образом для работающих пенсионеров в следующем году сохраняется "еще один канал роста выплат".
«После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий, а сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель», — говорит он.
По словам депутата, "августовский перерасчет" ограничен тремя пенсионными коэффициентами.
Он также напомнил, что в апреле появились разговоры о двух индексациях пенсий в 2027 году, однако в юридическом смысле речь идет лишь о страховых пенсиях.
18:09:07 26-04-2026
Когда "индексаторы" триллионы вернут, оттяпанные у советских вкладчиков?
19:48:35 26-04-2026
Гость (18:09:07 26-04-2026) Когда "индексаторы" триллионы вернут, оттяпанные у советских... Забудь! Не к тем ты обращаешься, у этих в лютую зиму снега не выпросишь.
19:45:54 26-04-2026
"По словам депутата, "августовский перерасчет" ограничен тремя пенсионными коэффициентами."============"Основные параметры пенсионного коэффициента на 2027 год:.
1 апреля 2027: повышение до 168,57 руб." Спасибочки родные, за несколько буханок хлеба.
09:39:10 27-04-2026
Сколько лет ещё будем вести пересчёты, индексации и т.д.? Наладить нулевую инфляцию и экономику не судьба, экономисты-отличники только свой карман в состоянии планировать? Действительно актуальны Ленинские комнаты и планы на 50-100 лет наперёд (дети, внуки)..
14:16:32 27-04-2026
Когда уже отменят ограничение в 3 балла? На пенсионерах экономят на всем.