Для работающих пенсионеров сохраняется "еще один канал роста выплат", отмечает депутат

26 апреля 2026, 17:02, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2027 году работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЕР Алексей Говырин.

Как отметил депутат, таким образом для работающих пенсионеров в следующем году сохраняется "еще один канал роста выплат".

«После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий, а сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель», — говорит он.

По словам депутата, "августовский перерасчет" ограничен тремя пенсионными коэффициентами.

Он также напомнил, что в апреле появились разговоры о двух индексациях пенсий в 2027 году, однако в юридическом смысле речь идет лишь о страховых пенсиях.

