НОВОСТИОбщество

В Госдуме раскрыли, кому в 2027 году пересчитают пенсии

Для работающих пенсионеров сохраняется "еще один канал роста выплат", отмечает депутат

26 апреля 2026, 17:02, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2027 году работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЕР Алексей Говырин.

Как отметил депутат, таким образом для работающих пенсионеров в следующем году сохраняется "еще один канал роста выплат".

«После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий, а сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель», — говорит он.

По словам депутата, "августовский перерасчет" ограничен тремя пенсионными коэффициентами.

Он также напомнил, что в апреле появились разговоры о двух индексациях пенсий в 2027 году, однако в юридическом смысле речь идет лишь о страховых пенсиях.

Ранее amic.ru рассказал, кто получит повышенную пенсию в мае 2026 года и какой будет прибавка.

Россия пенсии
       

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

18:09:07 26-04-2026

Когда "индексаторы" триллионы вернут, оттяпанные у советских вкладчиков?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:48:35 26-04-2026

Гость (18:09:07 26-04-2026) Когда "индексаторы" триллионы вернут, оттяпанные у советских... Забудь! Не к тем ты обращаешься, у этих в лютую зиму снега не выпросишь.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:45:54 26-04-2026

"По словам депутата, "августовский перерасчет" ограничен тремя пенсионными коэффициентами."============"Основные параметры пенсионного коэффициента на 2027 год:.
1 апреля 2027: повышение до 168,57 руб." Спасибочки родные, за несколько буханок хлеба.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:39:10 27-04-2026

Сколько лет ещё будем вести пересчёты, индексации и т.д.? Наладить нулевую инфляцию и экономику не судьба, экономисты-отличники только свой карман в состоянии планировать? Действительно актуальны Ленинские комнаты и планы на 50-100 лет наперёд (дети, внуки)..

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

14:16:32 27-04-2026

Когда уже отменят ограничение в 3 балла? На пенсионерах экономят на всем.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров