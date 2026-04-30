Решение вопроса с ИПК позволит работающим пенсионерам более эффективно формировать свои пенсионные права и получать справедливую пенсию после завершения трудовой деятельности

30 апреля 2026, 17:25, ИА Амител

Депутат ГД Светлана Бессараб, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, прокомментировала в беседе с RT средний размер пенсии работающих граждан, который в марте составил около 23 400 рублей.

По ее словам, ранее значительное превышение числа пенсионеров над количеством работающих привело к временной приостановке индексации пенсий.

«В России 75 миллионов работающих и свыше 40 миллионов пенсионеров, получающих социальные выплаты. Именно эта диспропорция стала причиной временного отказа от индексации. Возобновление индексации для работающих пенсионеров является важным достижением», — отметила депутат.

Парламентарий обратила внимание на необходимость снятия ограничений на пенсионные накопления работающих граждан.

«За год рабочий пенсионер может накопить только три пенсионных коэффициента, в то время как человек трудоспособного возраста может заработать до десяти. Это создает определенные трудности. Я убеждена, что следующим шагом должно стать устранение этих препятствий. Хотя переговоры с правительством идут непросто, мы будем продолжать активно работать над решением этого вопроса», — заключила Светлана Бессараб.

