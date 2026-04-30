Депутат ГД обосновала важность индексации пенсий работающих пенсионеров
Решение вопроса с ИПК позволит работающим пенсионерам более эффективно формировать свои пенсионные права и получать справедливую пенсию после завершения трудовой деятельности
30 апреля 2026, 17:25, ИА Амител
Депутат ГД Светлана Бессараб, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, прокомментировала в беседе с RT средний размер пенсии работающих граждан, который в марте составил около 23 400 рублей.
По ее словам, ранее значительное превышение числа пенсионеров над количеством работающих привело к временной приостановке индексации пенсий.
«В России 75 миллионов работающих и свыше 40 миллионов пенсионеров, получающих социальные выплаты. Именно эта диспропорция стала причиной временного отказа от индексации. Возобновление индексации для работающих пенсионеров является важным достижением», — отметила депутат.
Парламентарий обратила внимание на необходимость снятия ограничений на пенсионные накопления работающих граждан.
«За год рабочий пенсионер может накопить только три пенсионных коэффициента, в то время как человек трудоспособного возраста может заработать до десяти. Это создает определенные трудности. Я убеждена, что следующим шагом должно стать устранение этих препятствий. Хотя переговоры с правительством идут непросто, мы будем продолжать активно работать над решением этого вопроса», — заключила Светлана Бессараб.
18:07:43 30-04-2026
Что б вы провалились с этими идеями... Никак не хотите платить нормальные пенсии...
10:17:36 01-05-2026
Индексация в 200 рэ нас озолотила!
16:52:39 01-05-2026
И почему при перерасчете в августе пенсии считают по тем коэффициентам, которые были в год выхода на пенсию? Живём-то мы не в тех годах, а при нынешних коэффициентах. Даже здесь дурят.
10:57:23 02-05-2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Число пенсионеров в России по состоянию на 1 января 2026 года составило более 40,5 миллиона человек, следует из данных Соцфонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, численность пенсионеров на учете в системе ведомства составила 40,522 миллиона по состоянию на 1 января этого года.
Из них число работающих пенсионеров составило 7,161 миллиона, а неработающих — 33,361 миллиона.
11:29:29 02-05-2026
В России 75 миллионов работающих и свыше 40 миллионов пенсионеров, получающих социальные выплаты... отметила депутат. Терешкова поди.
14:14:34 02-05-2026
Опять перед выборами заслуги себе генерят, "Важное достижение" - смешно даже.